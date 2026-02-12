A Arteta le dan de su propia medicina: Lewis-Potter agita la varita y pone la Premier patas arriba

Estaremos hartos de escuchar que sólo el Arsenal puede perder esta Premier. Es así. El Manchester City está en un excelso estado de forma, pero de nada sirve si los 'gunners' no fallan. El rival a batir, sin embargo, pondría contra las cuerdas a un conjunto de Mikel Arteta más espeso de lo habitual que, pese a avanzarse en el marcador por medio de Noni Madueke, recibió de su propia medicina: Lewis-Potter, tras un saque de banda en largo, batió a Raya para poner el 1-1 definitivo en el Gtech Community Stadium.

(Mal)acostumbrados a una precisión de cirujano en la salida 'gunner', los visitantes estuvieron más imprecisos de lo habitual en salida y no acabaron de entrar en un partido que estaba donde el Brentford quería.

Los de Keith Andrews, muy cómodos en todo momento, se blindaron atrás e incluso firmaron la única ocasión clara de la primera mitad. En la testa del delantero de moda, Igor Thiago, estuvo el 1-0, evitado por un imperial David Raya bajo palos.

Visita trampa

Consciente de que ese empate a nada, además de favorecer a los 'bees', venía que ni pintado a los de Pep Guardiola, Arteta dio entrada a Odegaard para buscar ese último pase diferencial en tres cuartos de cancha. Su entrada se notó y, Noni Madueke, a la hora de encuentro, rompió la igualdad al imponerse a su marcador y rematar un gran centro de Hincapié.

Tocado, pero no hundido quedó un Brentford que aún no había dicho la suya. Lewis-Potter, que avisó a Raya minutos después del tanto de Madueke, se salió con la suya para dar alas a los 'bees' y poner la Premier patas arriba. En un servicio de banda muy largo, peinó van den Berg y Lewis-Potter aprovechó el despiste de la retaguardia 'gunner' para igualar la contienda.

Los de Arteta se dejan dos puntos clave en el Gtech Community Stadium y permiten que el Manchester City se sitúe a tan solo cuatro puntos. Hay Premier.