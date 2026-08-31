PREMIER LEAGUE
Arteta hunde al Villa de Emery en la miseria
Los villanos no levantan cabeza en la Premier tras la goleada recibida en la primera jornada
Se las prometían muy felices por Villa Park esta temporada con el regreso a al Champions, además como vigentes campeones de la Europa League.
Pero el proyecto de Unai Emery no ha hecho más que tambalear en este inicio de temporada con su Aston Villa, entre las grandes figuras que abandonaron el barco (Dibu Martínez, Watkins o Morgan Rogers) ante la necesidad de vender por problemas económicos y las derrotas en la Premier League, la más reciente a manos del campeón.
El Arsenal de Mikel Arteta llegó y conquistó el feudo de Birmingham con un 0-1 gracias a la solitaria diana de Saka, valiéndose de un centro de Calafiori para hundir aún más a los 'villanos' en la miseria, ocupando la 19ª plaza liguera tras dos jornadas, cinco goles en contra y cero a favor.
Incontestable fue el 3-0 de los 'gunners' en el estreno ante el Coventry, su primer debut en Premier League como campeones vigentes desde hacía más de dos décadas.
La obra de Arteta está más viva que nunca y lo comprobaron con un choque ante el Villa que, aunque igualado, acabó inclinándose a su favor con el centro de costado de Calafiori y la llegada sobre el suelo de Bukayo Saka, listo para plantar el 0-1 ante la salida del debutante portero Suzuki sobre los 60'.
El nipón, de los fichajes del Villa este mercado como Nico Jackson, Garnacho o Wan-Bissaka, no pudo hacer nada para cambiar la historia y terminó sucumbiendo ante el Arsenal con el 0-1 final y definitivo, tambaleándose como el proyecto de Emery en este inicio de campaña.
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