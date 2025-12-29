Arteta y Guardiola tiemblan con Unai Emery

Lo que está consiguiendo Unai Emery en el Aston Villa es histórico. El técnico de Hondarribia ha transformado el devenir del club villano hasta convertirlo en un claro candidato a pelear por la Premier y por la Europa League. El conjunto de Birmingham suma once victorias consecutivas entre todas las competiciones y ocho en Liga, una racha de resultados que no se veía desde hacía 115 años y que le coloca como uno de los favoritos a conquistar ambos títulos.

Si bien su actuación en la segunda máxima competición internacional es de sobresaliente, su evolución en la Premier son palabras mayores. Emery ya no solo ha logrado crear un equipo combativo y que pueda plantar cara al 'Big Six', sino que ahora incluso se codea con ellos y puede considerarse uno de los candidatos a llevarse una Liga en la que Arsenal y Manchester City parecían destinados a pelear en un mano a mano.

Pero son solo tres puntos los que separan a los villanos (39) de los 'gunners', líderes de la Premier con 42 puntos en 18 jornadas disputadas. La remontada protagonizada por el Villa en Stamford Bridge es de aquellas consideradas de equipo grande. Y todo gracias a la actuación de Emery desde el banquillo. El técnico vasco fue superado por completo por Enzo Maresca en la primera mitad, pero es la capacidad de reacción la que define a un gran entrenador.

Unai Emery, en Stamford Bridge / EFE

Récords de más de 100 años

El de Hondarribia metió a OIlie Watkins, Onana y Jadon Sancho de una tacada para tratar de remontar el gol inicial de Joao Pedro para el Chelsea. Y vaya si lo hizo. Cuatro minutos le costó a Watkins igualar el marcador para posteriormente anotar un doblete que demostró la solidez del proyecto de Villa Park.

Y es que ya son ocho victorias consecutivas en la Premier (once sumando las tres de la Europa League). Debemos remontarnos a 1914 y a 1897 para encontrar los últimos 11 de 11 y a 1910, hace 115 años, para encontrar una mejor dinámica de triunfos ligueros seguidos del Aston Villa, a quien nadie se atreve ya a descartar de la pugna por el liderato.

Poderío español en la cima de la Premier

Unai Emery, además, ha contribuido a establecer un registro histórico en la competición británica. Según datos de 'MisterChip', es la primera vez en toda la historia de la Premier League en la que tres entrenadores de una misma nacionalidad han ocupado las tres primeras posiciones de la clasificación en cuatro jornadas consecutivas. Hablamos de Mikel Arteta y su Arsenal, de Pep Guardiola con su Manchester City y del propio Emery y su Aston Villa. Y serán seis jornadas como mínimo, pues los villanos le sacan siete puntos al Liverpool de Arne Slot, cuarto clasificado.

Los entrenadores del Manchester City Pep Guardiola y del Aston Villa Unai Emery. / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Pero nadie en Villa Park mira hacia atrás en la clasificación. El sueño de una nueva Premier League, título que se le resiste desde 1981, está más cerca que nunca y no solo los resultados lo demuestran. También las sensaciones de erigirse en un equipo imbatible y que, según demostró en Stamford Bridge, no se da nunca por vencido. Y ahí, todo el mérito es para Unai Emery, que desde el pasado 3 de diciembre es el entrenador con más victorias en la Premier en la historia del club de Birmingham.

El ex de Villarreal, Valencia y Sevilla, además, tampoco se queda rezagado en la Europa League, donde suma cinco victorias y una sola derrota y camina con paso firme hacia los octavos de final de una competición en la que también tiene la etiqueta de favorito junto a Olympique de Lyon, Oporto o Roma. Pero solo el tiempo dictará sentencia en este temporadón del Aston Villa.