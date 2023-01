Arteta sobre Guardiola y se acuerda de Cruyff: "Lo ha cambiado todo en el fútbol"

El técnico del Arsenal se deshizo en elogios del que fuera su mentor en el Manchester City Mikel Arteta es el líder de un conjunto 'gunner' que ocupa la primera plaza en la Premier League

La relación entre Mikel Arteta y Pep Guardiola ha sido siempre excelente desde su periplo juntos en el banquillo del Manchester City, y ahora es el entrenador del Arsenal quién se deshizo en elogios hacia el técnico 'citizen'.

"Cuando veo la influencia de Pep en el futbol en los últimos 20 años es increíble porque sabes que lo ha cambiado todo" declaró Arteta en la rueda de prensa previa al partido ante el City en FA Cup.

El entrenador de los 'gunners' comparó la figura del catalán a la de Johan Cruyff, ambos genios dentro y fuera del césped, dos personas que han cambiado la manera de entender este deporte: "Como hizo Cruyff en el pasado, ha hecho o que otros entrenadores históricos y el resto hemos aprendido de él"

