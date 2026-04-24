Arteta: "Tenemos todo por ganar en la posición en la que estamos"

El Arsenal de Mikel Arteta se encuentra en el segundo puesto de la clasificación de la Premier League tras la derrota ante el Manchester City (2-1) del pasado domingo. A falta de 5 jornadas y empatados a 70 puntos en la tabla con los mismos encuentros disputados, tienen una diferencia de goles idéntica (+37). Sin embargo, el equipo de Guardiola le arrebató el liderato al Arsenal por haber transformado tres goles más que los 'gunners'.

Después de 197 días en el liderato de la liga inglesa, los de Arteta se colocan segundos en la clasificación y el título de liga se complica para el Arsenal, que lleva 22 años sin ganar la Premier League.

Los jugadores del Arsenal Martin Zubimendi, Gabriel Martinelli y Martin Odegaard, incrédulos durante el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Arsenal FC / EFE/PETER POWELL

Aunque parecía que esta temporada era de los 'gunners', el conjunto de Arteta perdió la final de la EFL Cup ante el City (0-2), posteriormente cayó en cuartos de final de la FA Cup ante el Southampton (2-1) y acumula una racha de 4 derrotas en los últimos 6 partidos. Con las semifinales de Champions League ante el Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina y la sustracción de la Premier League por parte de los 'Sky Blues', parece que la liga se le escapa a Arteta.

Sin embargo, el técnico español quiso animar a sus jugadores depositando una plena confianza para el tramo final de la temporada: "Quedan cinco partidos para el final. Este sábado es el primero e iremos con todo a por ello. Tenemos que ganar mañana y estaremos más cerca. Confío en mis jugadores y en nuestra gente para conseguir lo que queremos".

El conjunto de Pep, fuera de la Champions tras quedar eliminado contra el Real Madrid en octavos de final, puede centrarse mucho más en la liga que el Arsenal. Asimismo, Arteta insistió en la valía de su equipo: "Tenemos todo que ganar en la posición en la que estamos. En este grupo no tenemos que hacer mucho para motivarlos. En cada partido haremos algo diferente para guiarlos e inspirarlos".

Mikel Arteta junto a Pep Guardiola en la derrota del Arsenal por el partido clave por la Premier League / EFE

Después de 6 años sin títulos, el Arsenal se la juega en ambas competiciones en donde podría llevarse liga y Champions. Este sábado recibirá al Newcastle en una lucha frenética por el liderato, en donde la carrera por el trofeo mantendrá en vilo a aficionados 'citizens' y 'gunners' hasta la última jornada de Premier League. Por lo que concierne al Atlético, se verán las caras el próximo miércoles en el Metropolitano.

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El entrenador español anunció también la vuelta de dos jugadores importantes para el Arsenal. Bukayo Saka y Riccardo Calafiori vuelven de lesión para disputar el partido ante las 'urracas', pero la falta de rodaje de ambos futbolistas puede ser un 'arma de doble filo' para el conjunto 'gunner', debido a que se espera una alta intensidad para los últimos encuentros de la campaña.