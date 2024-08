Arteta se entromete en la puja por Sterling

El próximo destino de Raheem Sterling podría estar a unos pocos kilómetros más al norte de Londres, un Arsenal que vive unas últimas horas de mercado frenéticas en busca de extremos y delanteros.

El Chelsea también vive intensamente este Deadline Day, fecha límite para traspasar jugadores en Inglaterra que siempre nos deja con una jornada apasionante para el espectador neutral. Los 'blues' necesitan desprenderse de fichas que no entran en los planes de Enzo Maresca

Más de una decena de jugadores se entrenan al margen del primer equipo del Chelsea desde que se inició la pretemporada. El nuevo entrenador del cuadro londinense está llevando a c abo una revolución y no cuenta con jugadores que costaron una fortuna al club. Chilwell, Chalobah o el propio Sterling son algunos de estos descartes que deben salir de Stamford Bridge si no quieren pasarse toda la temporada en el banquillo.

STERLING, DESCARTADO EN EL CHELSEA

El extremo inglés ha sido el nombre más sonado de estos descartes de Maresca, un Sterling que a sus 29 años se encuentra en un pozo sin fondo. Su nivel las últimas temporadas está muy por debajo de la élite y pocos equipos confían en él para recuperar sus mejores días de fútbol.

El primer interesado fue el Manchester United, que sondeó a Raheem para incluirlo en un posible trueque con Jadon Sancho de por medio, aunque está operación está ahora en punto muerto después de que la Juventus se entrometiera por el atacante de los 'red devils'.

ARTETA APARECE EN ESCENA

El último actor en aparecer a escena es el Arsenal. Tal y como apuntó este viernes Fabrizio Romano, Sterling ha sido ofrecido al conjunto 'gunner' en la mañana de este Deadline Day en la Premier League.

Mikel Arteta y la directiva trabajan incansablemente para cerrar una plantilla que aspire a luchar con el Manchester City por el título de la Premier League, un título que el curso pasado se escapó en la segunda mitad de temporada. Sterling reforzaría una parcela atacante ya muy talentosa con Saka, Martinelli o Trossard en nómina. La llegada del jamaicano, además, supliría la inminente salida de Eddie Nketiah al Crystal Palace, un traspaso que será oficial por 25 millones de euros.