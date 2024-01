Arteta y Emery vuelven a la carga en la Premier League

Tras un fin de semana con emoción a pleno en la FA Cup, la Premier League vuelve este martes a la acción con el Arsenal de Mikel Arteta buscando acercarse al liderato en Nottingham y el Aston Villa de Unai Emery anhelando lo mismo, recibiendo al Newcastle en Villa Park. Los 'gunners', terceros en la clasificación, tienen los mismos partidos jugados que el Liverpool, primero con 48 puntos, y uno menos que el Manchester City de Pep Guardiola, segundo con 43 unidades. Idéntica puntuación tienen los 'villanos' de Emery, cuartos y con el único objetivo de no soltar la 'zona Champions' del top 4.

Suena a cita fácil para los de Arteta ante el Nottingham Forest, 16º clasificado y con la zona del descenso apremiando desde atrás. Sin embargo, será un lugar de malos recuerdos para el Arsenal. La temporada pasada, fue en el City Ground donde se despidieron definitivamente del sueño del campeonato de la Premier League tras estar toda la temporada rozando la gloria. El solitario gol de Awoniyi fue castigo suficiente para los 'gunners', que llegan a la cita con solo un triunfo en sus últimos cuatro partidos ligueros.

Esperando un tropiezo de los londinenses estará el Aston Villa, que se juega seguir en carrera por el 'top 4' de la clasificación recibiendo al Newcastle. Las 'Urracas', totalmente de capa caída tras encadenar cuatro derrotas al hilo en la Premier League, son el rival propicio para que los de Emery recuperen sensaciones tras las duras igualadas a ceros en Goodison Park y Stamford Bridge por la liga y la FA Cup, respectivamente. Acudirá a la cita Emery sin Jhon Durán, delantero rotación de Ollie Watkins que estará de baja unas semanas. Tampoco tendrá a Pau Torres, lesionado, ni Bertrand Traoré, en la Copa de África con Burkina Faso.

También verá acción el Brighton de Roberto de Zerbi visitando al Luton Town (20:45), aún sin Ansu Fati. El azulgrana está cerca de volver, aunque no podrá tomar parte del encuentro en Kenilworth Road. También tendrá lugar este martes el Fulham-Everton (20:45), con Craven Cottage golpeado tras la eliminación en las semis de FA Cup a manos del Liverpool, y el Crystal Palace-Sheffield United (21:00).