Arteta se declara "el mayor aficionado del Bournemouth" en su duelo clave ante el City

El Arsenal podría romper una sequía de 22 años y proclamarse campeón de la Premier League esta noche, haciéndolo desde la comodidad de su casa y sin necesidad de salir al campo, pero para ello necesita de la ayuda del Bournemouth, que enfrentará al Manchester City en la penúltima jornada de la liga inglesa.

Aún en la cima de la clasificación, el Arsenal adelanta al City por apenas cinco puntos, lo que significa que todo lo que no sea una victoria de los Citizens ante el Bournemouth hará matemáticamente campeón a los Gunners.

"Estaré enfrente del televisor, pero no sé qué tanto seré capaz de verlo.Seré el (aficionado del Bournemouth) más grande de todos. Creo que todos lo seremos porque sabemos lo que significa si consiguen un resultado por nosotros", compartió Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, luego de vencer (1-0) al Burnley para acercarse aún más al título.

Sería la primera liga conquistada por el Arsenal desde 2004 y representaría completar el círculo de la mano de Arteta, quien fue designado director técnico en diciembre de 2019 y desde entonces ya ha levantado la FA Cup y el Community Shield -- copa y supercopa inglesa -- , pero se ha quedado corto en la carrera por la liga y su equipo ha tropezado en ocasiones previas.

Arteta y Guardiola dan instrucciones en la banda de Wembley / EFE

El duelo entre Bournemouth y Manchester City comenzará a las 20:30 horas (CET) de este 19 de mayo. Si el City logra la victoria y extiende la carrera a la última jornada igual necesitará vencer en ella al Aston Villa, con la ventaja de jugar en casa, mientras que el Arsenal verá al Crystal Palace en calidad de visitante; esto de manera simultánea el domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CET).

La carrera por la Premier League se ve envuelta en lo que además será el final de la era Guardiola en el Manchester City.

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A falta del comunicado oficial, la prensa inglesa ha revelado que terminará su gestión al terminar la temporada y el club ya prepara su despedida el domingo al finalizar el partido en el Etihad Stadium. El elegido para sucederle en el cargo sería el italiano Enzo Maresca.