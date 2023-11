Arteta confía en el Everton a pesar de la sanción

El míster del Arsenal y exjugador de los 'Toffees' señala que el Everton "siempre sale adelante" Los de Goodison han recibido una sanción de diez puntos menos en la Premier por irregularidades financieras

Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal de Londres y exjugador del Everton en su etapa en activo, se ha pronunciado sobre la dura sanción recibida por el equipo de Liverpool, con diez puntos menos en la Premier por irregularidades financieras.

El vasco mostró hoy su apoyo al cuadro de Goodison Park, indicando que "el Everton se ha visto muchas veces en situaciones difíciles a lo largo de su historia, y siempre encontró la manera de salir de ellas".

"Si hay una cualidad que distingue a este club", añadió Mikel Arteta en alusión al Everton, "es el coraje, la determinación y su capacidad de lucha. Ellos pelearán contra lo que haga falta y yo, sin duda, les deseo lo mejor".

"La verdad es que la noticia (de la sanción) me sorprendió, es un hecho muy importante en medio de la temporada. Pero la verdad es que no conozco el reglamento a fondo ni los detalles de lo que pasó y por tanto me es muy difícil opinar al respecto", ha añadido.