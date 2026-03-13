Arteta barre para casa: "¿Viste los 1.000 pases que el Barça hace cada semana?"

El Arsenal es letal a balón parado. Las cifras no engañan. El libreto de Mikel Arteta se basa en una efectividad pasmosa en la pizarra: en los córners, acumula gente en el área pequeña para molestar al meta y bloquear a los rivales. Una táctica que genera rechazo para algunos... especialmente a los que son víctima de ella.

El técnico donostiarra apuesta por un fútbol pragmático, que escoció especialmente a un Fabian Hürzeler, preparador del Brighton, que aseguró que "solo un equipo quiso jugar al fútbol" tras la derrota encajada días atrás. Eso sí, los del norte de Londres recibieron una dosis de su propia medicina en el BayArena. Robert Andrich anotó el momentáneo 1-0... de córner. De hecho, el club germano presumió de ello en 'X': "¡¡¡¡Marcamos de córner!!!!", escribió.

El técnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand, se acercó inmediatamente al entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal, Nicolás Jover, después de que su equipo marcara un gol en un tiro de esquina. Cosas del fútbol. Y es que el Arsenal, como el resto de equipos ingleses, no fue capaz de ganar su partido en la máxima competición continental.

"Vimos un juego completamente diferente que nunca he visto jugar al Barcelona"

En su comparencia previa a la visita del Everton de este sábado, aprovechó Arteta para barrer para casa al ser preguntado por el bajo rendimiento de los equipos ingleses en la ida de los octavos de final de la Champions: "Para mí, el Barcelona es el equipo más emocionante de Europa en muchos momentos por la forma en que juega, y se enfrentó a uno de los equipos de la Premier League, el Newcastle, que son excepcionales en su intensidad y alta presión, todo hombre a hombre y con una gran cantidad de herramientas", analizó.

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Y continuó: "Vimos un juego completamente diferente que nunca he visto jugar al Barcelona y eso es un gran mérito del Newcastle, pero esta es la liga en la que estamos jugando". Y alabó a su homónimo, Eddie Howe, capaz de plantear un partido que obligó a Hansi Flick a jugar un fútbol distinto al suyo: "¿Viste los 1.000 pases del Barcelona que hace cada semana en España? No. Fue un tipo de juego muy diferente. ¿Puede ser bonito? Sí. Pero el Newcastle hizo ese partido y tiene un gran mérito por la forma en que lo hicieron".