Arteta avisa a Simeone y Guardiola: el Arsenal arrolla al Fulham

Simeone solo tiene ojos para la Champions. La 'Orejona' - sería la primera, claro - evitaría que el Atleti volviese a firmar un año en blanco. Con un once repleto de rotaciones y canteranos en Liga para llegar al máximo en Europa, Mestalla no fue la excepción: tras los tropiezos ante Sevilla y Elche y el triunfo agónico frente al Athletic, los rojiblancos, liderados por dos de los chicos de Fernando Torres —Luque y Cubo—, tomaron el feudo valencianista. Casi 2.000 kilómetros al norte, en uno de los derbis de Londres, el Arsenal, su rival en la semifinal, arrolló sin piedad al Fulham para plantar cara a Simeone... y a Guardiola.

El partido quedó visto para sentencia antes del descanso. Las tres dianas 'Gunners' en la primera mitad dejaron sin respuesta a un Fulham instalado con comodidad en la décima plaza. Gyökeres, con un doblete, y Saka firmaron un triunfo clave para el Arsenal, que se coloca a +6 de un Manchester City que visita el lunes al Everton y aún tiene pendiente su duelo frente al Crystal Palace.

Gyökeres, como Alexis

Hubo destellos del ‘SuperArsenal’ de principios de curso. Con Saka sobre el césped y un Gyökeres enchufado en la punta de lanza, los de Mikel Arteta pudieron marcharse con una renta aún mayor de no ser por el ‘hat-trick’ que perdonó el sueco y el disparo de Calafiori al larguero.

El extremo dejó atrás a Raúl Jiménez con un quiebro y regaló a Gyökeres el primer gol… y el sueco le devolvió el gesto asistiéndole en su tanto. Hasta ahora no se habían dado ninguna asistencia entre ellos en toda la temporada, pero en el Emirates se conectaron hasta en dos ocasiones.

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Gyökeres se convirtió en el primer jugador 'Gunner' en marcar más de 20 goles (21) en todas las competiciones en su primera temporada en el club desde Alexis Sánchez en la temporada 2014/15. El extremo inglés, por su parte, no veía puerta desde el pasado mes de marzo. Con estos tres tantos, el Arsenal lleva más goles a favor (67) que el Manchester City (66). La batalla está servida.