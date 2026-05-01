Arteta anuncia un posible esperado regreso ante el Atlético

El Arsenal se juega la Premier League en las cuatro jornadas que quedan para finalizar la liga. El equipo 'gunner', empatado a puntos con el Manchester City de Pep Guardiola, tiene este sábado otro partido crucial en el Emirates Stadium ante el Fulham (18:30h CET).

En la previa de este encuentro, el entrenador español Mikel Arteta compareció en rueda de prensa y no quiso evitar hablar de la eliminatoria de la Champions League ante el Atlético de Madrid ya que su prioridad era el partido frente a los 'Cottagers', aunque no pudo evitar las preguntas.

"Centrémonos en el Fulham. Y en el hambre. Hambre de jugar, hambre de competir, hambre de ganar, hambre de estar más cerca de lograr nuestro sueño", comentó.

Además, Arteta respondió sobre una posible queja ante la UEFA por el arbitraje de Danny Makkelie en el Metropolitano este miércoles, con quien fue muy crítico tras el choque de ida de las semifinales: "No lo sé, no he hablado con ellos en estas últimas horas. Será algo en lo que pensemos el lunes. De momento, lo que toca es el Fulham".

Sobre si esa sensación de injusticia podría servir como motivación por lo que resta de temporada, Arteta afirmó que "quizás, pero creo que tenemos suficiente gasolina en el tanque. Queremos ganar la Premier League y estamos exactamente dónde queríamos. Quedan cuatro partidos y vamos a por ello".

"Lo que pasó la otra noche fue muy decepcionante, pero ahora toca ganar en casa", agregó. "Sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo toda la temporada. Mantengamos esa energía, esa pasión. Juntos lo vamos a lograr."

Finalmente, Arteta dio buenas noticias respecto a un posible regreso esperado en la vuelta de las semifinales en el Emirates, y esa es la de Kai Havertz, lesionado de gravedad durante gran parte de la temporada.

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"Se le ha echado mucho de menos. Estamos hablando de uno de los jugadores de ataque más importantes que tenemos y ha estado de baja durante siete u ocho meses", comentó sobre el alemán. "Ahora la atención debe centrarse en la disponibilidad y el rendimiento. Kai está deseando volver al terreno de juego lo antes posible. No puede jugar este partido, pero esperamos que esté disponible para el Atlético. Está haciendo todo lo posible para lograrlo."