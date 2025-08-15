Arteta: ahora o nunca

Ha llegado el momento de la verdad para Mikel Arteta. Lo que al principio solamente podía calificarse de milagro cuando tomó las riendas de un gigante a la deriva como el Arsenal para liderar su resurrección, se ha quedado en promesa incumplida con el paso de los años. Tras tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League y una inversión millonaria en fichajes estos últimos tiempos, el técnico donostiarra es consciente de que no tiene más excusas en una temporada crucial para su proyecto.

Es un curso crucial porque el Arsenal, por entidad y recursos económicos, ha pasado de convertirse de un aspirante a uno de los principales favoritos para conquistar la Premier League. Esa metamorfosis ha sido mérito del donostiarra; llegó en diciembre de 2019 heredando un equipo en crisis con un vestuario fragmentado para devolver al Arsenal a la élite europea. Sin embargo, tras cinco años con un palmarés que se resume en una FA Cup en su primera temporada y dos Community Shield (2020 y 2023), su competitividad está obligada a transformarse en títulos de gran envergadura por primera vez.

Christian Mosquera fichó por el Arsenal de Arteta / Arsenal

No tiene excusas el donostiarra, en parte, porque ha visto cumplido casi todos sus deseos estas últimas ventanas de fichajes. Si a su plantilla le faltaba un delantero centro de primer nivel para decidir partidos igualados, el técnico contará a partir de ahora con un Viktor Gyökeres por quien el Arsenal ha tenido que batallar hasta el extremo. Los 43 goles anotados en el Sporting de Portugal este último curso postulan al sueco como la pieza clave que faltaba al esquema de Mikel.

Una (nueva) inversión millonaria

Por si fueran pocos los casi 75 millones de euros invertidos en su nuevo ariete, el Arsenal ha sacudido el mercado con nuevas estrellas como Martín Zubimendi, Noni Madueke, Christhian Mosquera, Christian Nørgaard o Kepa Arrizabalaga. La inversión por los nuevos juguetes de Arteta se dispara este verano hasta los 215 millones que se suman a un grupo que ya cuenta con figuras como Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Declan Rice o William Saliba.

La profundidad de plantilla es ahora una de las grandes armas del Arsenal, que tiene permitido rotar entre jugadores sin perder calidad en absoluto. Arteta ya tiene por fin un equipo capaz de sacarse la espinita de la Premier League tras más de 20 años o de saldar su cuenta pendiente con la Champions. En una temporada que será clave para el futuro del proyecto del técnico donostiarra en el norte de Londres, Arteta afronta ahora la hora de la verdad en el Arsenal.