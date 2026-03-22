Las "artes oscuras" de Arteta retan a Guardiola

La EFL Cup (Carabao Cup por motivos de patrocinio) fue el título con el que se estrenó Pep Guardiola en el banquillo 'skyblue'. Fue el primer trofeo de muchos. El inicio de una década dorada en Mánchester. Precisamente esa Copa de la Liga fue una competición fetiche para el de Santpedor, que la conquistó cuatro años seguidos - cinco de las últimas diez ediciones -... aunque se le resista desde la 20/21. Esta tarde (17:30 horas) el Manchester City se cita con el incontestable líder de la Premier League, el Arsenal, en Wembley. O lo que es lo mismo: Pep Guardiola y Mikel Arteta se ven las caras. Maestro y discípulo.

En juego, el primer título de la temporada. Y quién sabe si también el último de la era Pep, tras la dolorosa eliminación en Champions a manos del Madrid y con unos ‘Gunners’ que acarician la Premier League 22 años después, dejando la FA Cup como su otra gran esperanza.

Maestro y discípulo

"Será un día especial para el equipo", manifestó Pep, quien además confirmó la titularidad de James Trafford bajo palos. Expresó su sorpresa por la decisión de la CAF de arrebatarle la Copa África a Senegal y dársela a Marruecos. Y elogió a Arteta. Aseguró que su amistad permanece intacta pese al pequeño desencuentro vivido en aquel partido en el que Rodri cayó lesionado.

Tiró de ironía y dijo que "no tengo tiempo para ir a Londres, y no creo que él tenga tiempo con cuatro competiciones para venir a Mánchester". Y sí, esa disputa es agua pasada: "Cuando estábamos aquí nos veíamos todos los días durante cinco o seis horas, y esa es una relación distinta a la que tenemos ahora después de cinco o seis años en Londres. Si lo que quieres es crear algún tipo de conflicto entre Arteta y yo, soy lo suficientemente mayor como para entrar ahí", indicó.

La pasmosa efectividad de los londinenses a balón parado genera rechazo para aquellos que la sufren. El donostiarra propone un fútbol pragmático: acumula gente en el área pequeña para molestar al meta y bloquear a los rivales.

"El mundo va a colapsar y estamos hablando sobre si un equipo utiliza artes oscuras"

En rueda de prensa, se le describió a Pep como "artes oscuras", aunque él prefirió no dar su opinión y limitarse a decir que "los entrenadores pueden hacer lo que quieran, los árbitros tienen que pararlo" o que "el mundo va a colapsar y estamos aquí hablando sobre si un equipo u otro utiliza artes oscuras".

Noticias relacionadas

Mikel Arteta y Pep Guardiola, durante un partido con el City / EFE

La realidad es que el City jugará un partido de copa en Wembley por decimosexta temporada consecutiva. Ya van 31 visitas desde 2010. 22 con Pep en el banquillo. Se dice pronto. "Estamos ahí", aseguró el de Santpedor. "Quedan dos meses y estamos en tres competiciones, tenemos que pensar en eso".