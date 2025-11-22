Arsenal - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Arsenal y Tottenham se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 12 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Tottenham y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Mikel Arteta llegará a la disputa luego de haber empatado con el Sunderland (2-2), derrotado al Burnley (2-0), derrotado al Crystal Palace (1-0) y derrotado al Fulham (1-0), de manera que se ubica en el quinto puesto de la tabla con 26 puntos y +15 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron un empate con el Manchester United (2-2), una derrota frente al Chelsea (1-0), una victoria sobre el Tottenham (3-0) y una derrota frente al Aston Villa (2-1), por lo que se ubican en el lugar número 5 de la clasificación con 18 puntos y +9 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ARSENAL - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Arsenal y Tottenham, correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League, se disputa este domingo 23 de noviembre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Arsenal y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.