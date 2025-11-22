Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

PREMIER

Arsenal - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Premier League

A qué hora y dónde ver el Arsenal - Tottenham de Premier League

Arsenal lidera la tabla de la Premier League en solitario

Arsenal lidera la tabla de la Premier League en solitario / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Arsenal y Tottenham se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 12 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Tottenham y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Mikel Arteta llegará a la disputa luego de haber empatado con el Sunderland (2-2), derrotado al Burnley (2-0), derrotado al Crystal Palace (1-0) y derrotado al Fulham (1-0), de manera que se ubica en el quinto puesto de la tabla con 26 puntos y +15 en el diferencial de goles.

El Arsenal finaliza su polémico contrato con Ruanda

El Arsenal finaliza su polémico contrato con Ruanda

Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron un empate con el Manchester United (2-2), una derrota frente al Chelsea (1-0), una victoria sobre el Tottenham (3-0) y una derrota frente al Aston Villa (2-1), por lo que se ubican en el lugar número 5 de la clasificación con 18 puntos y +9 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ARSENAL - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Arsenal y Tottenham, correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League, se disputa este domingo 23 de noviembre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Arsenal y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL