El Arsenal, más 'spanish' que nunca

La Premier League sube el nivel temporada tras temporada. El Liverpool, que se ha reforzado sin dejarse un solo céntimo en el bolsillo, defenderá su puesto de campeón ante unos temibles rivales que tampoco han dejado su billetera tranquila. Principalmente, el City de Guardiola y el Arsenal de Arteta, que están decididos a volver a levantar un trofeo. El conjunto 'gunner', en concreto, ha fichado al gran nombre del mercado, Viktor Gyökeres, y a tres jugadores españoles (Zubimendi, Kepa y Mosquera) que han elevado de manera considerable el nivel medio de la plantilla y han convertido al Arsenal 2025-26 en la plantilla más 'spanish' de su historia.

En unos pocos años, el Arsenal FC ha pasado de no tener ni un jugador español a ser la segunda nacionalidad más numerosa. En la temporada 2020-21, Héctor Bellerín, Dani Ceballos y Pablo Marí eran los representantes españoles del Arsenal junto a Mikel Arteta, que cumplía su segunda temporada en el banquillo 'gunner'. Sin embargo, en la temporada siguiente el castellano estuvo ausente en el vestuario hasta que el club del norte de Londres incorporó al portero David Raya en verano de 2023. Por lo tanto, es la campaña con más españoles (5) desde que Arteta es el entrenador: Mikel Merino, David Raya, Martín Zubimendi, Kepa Arrizabalaga y Cristhian Mosquera.

Tantos jugadores españoles como en las temporadas 14-15 y 12-13

No había tantos jugadores de nuestro país en el equipo londinense desde la temporada 2014-15. Entonces, unos jóvenes Ignasi Miquel y Héctor Bellerín y jugadores en un gran momento como Nacho Monreal, el propio Arteta y Santi Cazorla formaban parte de una plantilla que logró la FA Cup y la Community Shield, y se clasificó para disputar la Champions League tras quedar tercera en la Premier. La campaña anterior no, pero dos años antes, los mismos cinco hombres formaron parte de los 'gunners'. Dicha temporada no fue ni mucho menos tan fructífera, ya que no levantó ni un título y solo consiguió terminar 4º y clasificarse para la máxima competición continental de clubes.

No obstante, lo hace que el actual Arsenal sea el más español de su historia es el hombre que ocupa el banquillo. El entrenador de aquellos años era el mítico Arsène Wenger (1996 - 2018). No hubo un ocupante español en la banqueta local del Emirates Stadium hasta que el club situado en Holloway fichó a Unai Emery. Sin embargo, el preparador vasco no tuvo suerte y estuvo poco más de una temporada entera (julio 2018 - noviembre 2019). Sí ha tenido mejores resultados su compatriota y predecesor Mikel Arteta. El guipuzcoano acudió a la llamada del club de su vida y, pese a lograr pocos éxitos en forma de títulos (dos Community Shield y una FA Cup), ha conseguido que el Arsenal vuelve a ser un club muy respetado en Inglaterra y en Europa.

Los miembros del 'spanish' Arsenal

Mikel Arteta El actual entrenador del Arsenal (San Sebastián, 1982) fue jugador 'gunner' entre las temporadas 2011-12 y 2015-16. Llegó procedente del Everton por 10 millones de libras esterlinas y ya se retiró en el club londinense. A continuación, cuando Pep Guardiola fichó por el Manchester City, se incorporó al staff del técnico catalán como entrenador ayudante. Ocupó dicho cargo hasta que recibió la llamada del Arsenal a finales de 2019, donde es el primer entrenador y cumple cinco años y medio al mando. En su etapa como entrenador ha logrado dos Community Shield (2020 y 2023) y una FA Cup (2019-20).

David Raya El guardameta catalán (Barcelona, 1995) es el jugador español que lleva más años en el club inglés. Primero, llegó cedido en verano de 2023 procedente del Brentford, pero al final de la temporada el Arsenal ya ejecutó la opción de compra sobre el portero. Durante la primera temporada jugó un total de 41 partidos, en 20 de los cuales dejó la portería a cero. Ganó el Guante de Oro de la Premier League por primera vez y repitió dicho reconocimiento la temporada siguiente (2024-25), tras no encajar ningún gol en trece partidos de la competición. Además, se ha convertido en un fijo de las convocatorias de Luis de la Fuente.

Mikel Merino El mediocentro navarro (Pamplona, 1996) aterrizó en el Emirates Stadium después de brillar en la Real Sociedad. Tras disputar la Champions League y ganar una Copa del Rey con el club 'txuri-urdin', se incorporó a la entidad 'gunner' el pasado verano por 33,5 millones de euros fijos y cinco en variables. En su primera temporada a las órdenes de Arteta, se ha convertido en un fijo en sus esquemas mostrándose como un jugador capaz de ocupar diferentes posiciones. Ha participado en 44 partidos entre todas las competiciones, con registros de 9 goles y 5 asistencias.

Martín Zubimendi Empezando ya con las incorporaciones del presente mercado de fichajes, el primer nombre es Martín Zubimendi (San Sebastián, 1999). Formado en la cantera de la Real Sociedad, ha disputado las últimas 5 temporadas como jugador del primer equipo. Pese a despertar el interés de los mejores equipos del país (FC Barcelona y Real Madrid) en las últimas temporadas, el pivote vasco optó por fichar por el equipo dirigido por su compatriota Arteta. El Arsenal FC acordó pagar 66 millones de euros en distintos plazos por el jugador, algo más de los 60 que eran su cláusula de rescisión. Ya ha dejado muy buenas sensaciones en sus primeros partidos con la elástica londinense.

Kepa Arrizabalaga El segundo fichaje es otro jugador vasco: Kepa Arrizabalaga (Ondárroa, 1994). Canterano del Athletic Club, cambió Bilbao por Londres en verano de 2018 para fichar por el Chelsea. Tras cinco irregulares temporadas, se fue cedido al Real Madrid la temporada 2023-24 debido a la grave lesión de Thibaut Courtois, donde disputó 14 encuentros. Finalmente, el año pasado fue cedido al Bournemouth de Iraola y pudo recuperar su mejor nivel, participando en 31 partidos. Este verano el Arsenal ejecutó la cláusula de rescisión de su contrato con el Chelsea y firmó por tres temporadas.