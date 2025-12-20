El Arsenal soporta la presión del City

El triunfo del Manchester City ante el West Ham añadió presión a la visita del Arsenal al Everton. El equipo de Arteta tenía que sumar los tres puntos en el Hill Dickinson Stadium si quería seguir como líder en solitario de la Premier League. Y no falló. Un gol de Viktor Gyökeres en el primer tiempo, desde los once metros, y varias fases de control de la posesión bastaron para derrotar al conjunto dirigido por David Moyes, que, aunque dispuso de alguna ocasión para batir a David Raya, pudo encajar varios goles más.

El palo negó el 0-2 al Arsenal en varias ocasiones. Primero, a Leandro Trossard, que buscó ajustar demasiado su remate ante Jordan Pickford. Después, a Martín Zubimendi, que engañó al guardameta inglés con un disparo raso, pero la madera repelió lo que era un pase sublime a la red desde la frontal. En cualquier caso, los 'gunners' celebraron tres puntos vitales a domicilio para seguir dos puntos por encima de un Manchester City que, jornada tras jornada, parece cada vez más fuerte en la pelea por el título liguero.

Los primeros minutos mostraron respeto mutuo sobre el césped del Hill Dickinson Stadium. Sin embargo, la igualdad se rompió con una acción casi cómica en el minuto 27. En un movimiento más propio del voleibol que del fútbol, Jake O’Brien cometió penalti al tocar el balón con las dos manos para evitar un remate de Ricardo Calafiori en el segundo palo. Tras la revisión en el VAR, no hubo dudas: penalti.

Viktor Gyökeres, autor del gol del tirunfo ante el Everton / EFE

El encargado de asumir la pena máxima fue Gyökeres, que, aunque no está del todo cómodo en el Arsenal de Arteta, ya suma siete goles como jugador del conjunto londinense. Esta vez superó a Pickford con un misil inapelable. Tras el descanso, el Arsenal fue a por más y no encontró el segundo por pequeños detalles. En el minuto 50, Tarkowski sacó bajo palos un buen remate de Saka, y poco después la madera volvió a interponerse, repeliendo dos ocasiones muy claras.

Primero, en el 63, escupió un mano a mano de Trossard, que intentó colocar demasiado el balón. Después, en el 69', rechazó un disparo raso de Zubimendi desde la frontal, con Pickford completamente clavado en la línea de gol. Con el marcador tan ajustado, el temor a un empate tardío estuvo presente, pero nunca llegó. El Arsenal sigue siendo el líder en solitario de la Premier League.