El Arsenal sigue dominando con puño de hierro en Inglaterra

El Arsenal completó la temporada pasada una de las mejores campañas de toda su historia, al proclamarse campeón de la Premier League más de dos décadas después de la última ocasión en la que logró el título liguero, además de haber alcanzado la gran final de la UEFA Champions League, donde cayó derrotado por el PSG en la tanda de penaltis.

Sin embargo, lejos de conformarse con haber vuelto a tocar metal varios años después, el proyecto de Mikel Arteta busca marcar una época en el fútbol inglés, aprovechando las dudas en sus principales contrincantes por los títulos a nivel nacional, así como su gran momento de forma y confianza. De hecho, tras solo cuatro encuentros de temporada, los 'gunners' ya suman un título y están situados en lo más alto de la tabla de clasificados de la Premier League junto al Manchester City.

Cuatro victorias en cuatro partidos

El primer duelo oficial de la temporada no pudo ser más positivo para el conjunto londinense, ya que en la Community Shield pasaron por encima del Manchester City con contundencia, ganando el primer título de la temporada tras golear a su rival por 3-0 gracias a los goles de Calafiori, Havertz y Odegaard. Más allá de su triunfo en la Supercopa inglesa, en tres jornadas de Premier suma nueve puntos de nueve posibles, lo cual le permite estar colocado como segundo justo por detrás de los 'skyblues', debido a la diferencia de goles.

El Arsenal y el Manchester City se enfrentaron en la pasada Community Shield / EFE

En el primer encuentro liguero, los 'gunners' se impusieron al Coventry por 3-0, con goles de Havertz, Saka y Odegaard, mientras que en el segundo envite vencieron por la mínima en Birmingham al Aston Villa con un solitario gol de Bukayo Saka. Sin embargo, el enfrentamiento que ha demostrado que el hambre de seguir conquistando títulos sigue intacto ha sido la gran remontada en el derbi de Londres.

Los 'blues' arrancaron el partido con un tanto de Morgan Rogers al minuto dos, lo cual dificultaba al Arsenal la misión de obtener los tres puntos. No obstante, antes del descanso Kai Havertz hizo valer la ley del ex para empatar el encuentro, mientras que Odegaard dio la vuelta al choque con el definitivo 2-1 al minuto 50. De esta manera, además de continuar con el pleno, los dirigidos por Arteta ampliaron a diez los encuentros sin perder contra uno de sus grandes rivales en Premier, en la que ya es la segunda mejor racha de su historia, solo por detrás de la lograda entre 1995 y 2005, en la que alcanzaron los 19 encuentros contra el Chelsea sin perder.