El Arsenal resiste con diez para vencer al Crystal Palace

Los 'gunners' se llevaron los tres puntos a pesar de la roja a Tomiyasu Odegaard se apuntó el único gol del partido con un tanto de penalti

Si no es sufriendo no le sirve al Arsenal. El equipo 'gunner' se impuso en su visita al Crystal Palace gracias al solitario tanto de Martin Odegaard, pero se complicó la vida demasiado tras la expulsión de Takehiro Tomiyasu cuando faltaba casi media hora para el final del partido, provocando el padecimiento mayúsculo de los de Mikel Arteta para sumar tres puntos y presumir de dos victorias en los dos encuentros que van de Premier League.

La primera parte, once contra once, fue toda del Arsenal. El subcampeón de la pasada liga inglesa demostró que su fútbol de la primera jornada ante el Nottingham Forest no fue casualidad, avisando que esta temporada también quiere el trofeo. La más clara, de hecho, la tuvo Eddie Nketiah, aunque su remate de zurda ante la salida de Sam Johnstone se terminó estrellando en el poste izquierdo.

No se iba a detener el equipo 'gunner' tras el descanso. Y encontró su premio sobre los 54', gracias a un Nketiah que se ha ganado a pulso su titularidad como delantero ante la ausencia de Gabriel Jesús. Johnstone le derribó en el área y Odegaard asumió el penalti. El noruego no falló con su primer gol de la temporada.

Pero la sonrisa se borró minutos más tarde. Tomiyasu vio la segunda amarilla por un empujón y el susto llegó al cuerpo de los de Arteta. Selhurst Park apretó y Ebere Eze lo intentó por todos lados, pero la defensa del Arsenal fue más fuerte para proteger la ventaja como tesoro y llevarse el botín de tres puntos al Emirates.