El Arsenal deja escapar al 'nuevo Foden'

Charlie Patiño, futbolista nacido en Watford pero con nacionalidad española, abandonará el club este verano El centrocampista de 19 años estuvo cedido en el Blackpool y es uno de los talentos más preciados del fútbol inglés

Algo no acaba de funcionar bien en el Arsenal. El éxito deportivo de la primera plantilla bajo la tutela de Mikel Arteta no se traduce en un uso conveniente de la cantera, al menos no de los nuevos talentos que vienen. Los 'Gunners' están a punto de perder a una de sus mejores 'joyas' y a un goleador contrastado. Son Charlie Patiño (19) y Folarin Balogun (21).

Patiño, centrocampista cedido esta temporada al Blackpool de la Championship, debutó con el Arsenal con gol incluido en diciembre de 2021 en un duelo de EFL Cup, ya con Arteta en el cargo. El futbolista con doble nacionalidad inglesa y española acaba contrato este verano y abandonará gratis el club después de 11 años escalando por todas las categorías inferiores.

No hace mucho, el propio Patiño sonó como uno de los objetivos del FC Barcelona en su apuesta por un centrocampista de futuro. Arteta le dio la oportunidad de debutar pero no apostó por él esta temporada y se marchó cedido. Su intención ahora es buscar un nuevo club donde asentarse y no repetir una nueva temporada a préstamo. En Inglaterra le bautizaron como 'el nuevo Foden'.

Otro caso preocupante para el interés de los 'Gunners' es el de Folarin Balogun, joven delantero de 21 años cedido esta temporada al Reims que comparte ranking goleador en la Ligue 1 con Mbappé (23), Jonathan David (21) o Lacazette (20); por las 18 dianas del inglés. Todo apunta a que también saldrá traspasado tras regresar de su préstamo a final de temporada.

El mayor objetivo de cualquier academia de un club de la élite es el desarrollo de futbolistas que puedan tener la oportunidad de hacer carrera en el fútbol profesional, sea en el mismo club o fuera. Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Emile Smith-Rowe y Reiss Nelson son los cuatro canteranos del primer equipo actual de los 'Gunners', cuyo papel en el equipo es bastante relevante, sobre todo en el caso de Saka.

Sin embargo, en el caso de otros futbolistas en el Arsenal, estos acabaron saliendo en busca de minutos y triunfaron fuera. El traspaso de futbolistas 'desterrados' como Iwobi (Everton), Willock (Newcastle) o Emi Martínez (Aston Villa), que llegaron casi a coste cero y ahora están asentados en la Premier, permiten financiar ahora la inversión progresiva en formación.