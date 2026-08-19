El Arsenal pasa al ataque y pide claridad sobre las 130 irregularidades económicas del City denunciadas por la Premier

El director ejecutivo del Arsenal, Richard Garlick, reclamó que se aclare cuanto antes la situación del Manchester City por las presuntas irregularidades financieras de las que ha sido acusado y confió en que el caso pueda quedar resuelto "muy pronto", casi dos años después de que finalizara el juicio.

El conjunto de Manchester continúa a la espera del veredicto sobre las 130 infracciones financieras que la Premier League le atribuyó en febrero de 2023. Aunque el proceso judicial concluyó a finales de 2024, todavía no se ha hecho pública ninguna resolución.

Josko Gvardiol, defensa central del Manchester City / X

Las palabras de Garlick

"Se ha alargado durante demasiado tiempo. Todo el mundo, la liga y los equipos, quieren claridad sobre lo que va a pasar ahora. Pero no es algo que pueda controlar. No es algo sobre lo que puedo especular. Solo puedo desear que haya una solución muy pronto", dijo Garlick en declaraciones a la cadena británica BBC.

Las acusaciones de la Premier League contra el City incluyen no haber facilitado datos económicos exactos ni información adecuada sobre los pagos realizados a entrenadores y futbolistas entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. También se le atribuyen incumplimientos de las normas de 'fair play' financiero de la UEFA entre 2009 y 2018 y de las establecidas por la propia Premier entre 2015-2016 y 2017-2018.

El Kun Agüero, con Pep Guardiola / EFE

Además, la competición inglesa acusó al Manchester City de no haber colaborado con las investigaciones llevadas a cabo por la Premier League entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

La Premier se pronunció hace unos días

Las palabras de Garlick se producen apenas un día después de que Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, reconociera que el procedimiento se está "alargando demasiado". "Acepto que está alargándose más de lo esperado y entiendo que la gente quiere saber lo antes posible qué está pasando, pero es que simplemente no puedo decir nada", dijo Masters.

El Arsenal celebra su primer título de Premier League desde la temporada 2003-04 / EFE

"Nuestras reglas son muy claras: hay que seguir el proceso y solo hay una ruta clara, que es permitir que el proceso llegue a una conclusión natural", añadió el directivo. El City, que rechaza todas las acusaciones, recurrió a algunos de los abogados deportivos más prestigiosos del Reino Unido para defender su posición y tratar de evitar una sanción.

Los posibles castigos

Las posibles consecuencias contemplan desde una multa económica hasta una resta de puntos, el descenso de categoría o incluso la pérdida de títulos. Durante el periodo investigado por la Premier League, comprendido entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, el Manchester City conquistó tres títulos de la liga inglesa, una FA Cup y tres Copas de la Liga.