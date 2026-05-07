El Arsenal ya tiene un nuevo contrato para Mikel Arteta

Poder alzar el primer título de Premier League desde 2004 y la primera Champions en su historia en la misma temporada no es hazaña fácil y con ello en mente, el Arsenal está más que encantado con la gestión de Mikel Arteta y ya tendría un nuevo contrato para extender su permanencia en Londres.

Como fue reportado primero por Fabrizio Romano, el Arsenal tiene lista la oferta para garantizar que se quede más allá del verano de 2027, cuando finalizará el acuerdo actual que los víncula, aunque de momento no se sabe cuántos años más ofrecerá la directiva del equipo.

Si bien la posibilidad de conseguir el doblete de liga y Champions es el mayor objetivo del club, la obtención de estos títulos no sería un condicionante para la permanencia de Arteta y el equipo inglés le presentaría la oferta de cualquier manera este verano, una vez terminada la temporada.

Los seis años y medio que lleva como director técnico del Arsenal están solo detrás de los casi diez años de Guardiola con el City en la lista de los entrenadores actuales que mayor tiempo llevan con sus equipos en la Premier League.

El Arsenal avanzó a la segunda final de Champions en su historia, primera desde 2006 / EFE

Los números de su gestión

El Arsenal fue justamente el equipo con el que Arteta cerró su carrera como futbolista y con el cual inició la de director técnico -- aunque después de fungir como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City.

Desde que tomó el cargo en diciembre de 2019, el Arsenal ha ganado una FA Cup y dos Community Shields. El título de la Premier League es uno que se le ha frustrado, pero con tres partidos restantes en la temporada y cinco puntos libre en el liderato, podría cambiar en unos días.

La gestión de Arteta en números ha sido favorable para el Arsenal, sumando 214 victorias, 60 empates y tan solo 74 derrotas a lo largo de todas las competencias después de siete temporadas al frente del equipo.

Noticias relacionadas

En el cierre de campaña, el Arsenal enfrentará al West Ham, Burnley y Crystal Palace en la Premier League; y al PSG en la final de la Champions League. Cuatro partidos que, de ganarlos, reforzarían los motivos para ampliar el contrato de Arteta.