PREMIER
Arsenal - Newcastle: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Arsenal - Newcastle de Premier League
Arsenal y Newcastle se enfrentan hoy sábado 25 de abril en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 34 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Newcastle y dónde ver el partido en España.
A dicho respecto, los de Mikel Arteta atraviesan su momento más duro de la temporada ya que, si bien lograron clasificarse a las semifinales de Champions League, no solo lo hicieron mostrando un juego desprolijo ante el Sporting Lisboa, sino que lo acompañaron con su eliminación en FA Cup, su derrota en la final de la EFL Cup, y constantes pérdidas de puntos en Premier.
Como resultado, sobre todo después de su última derrota ante el Manchester City, los Gunners perdieron la holgada ventaja en puntos que habían logrado amasar en la primera mitad de la temporada, ahora a tan solo tres puntos de los Citizens (quienes tienen un partido menos) y con un estado anímico discutible después de solo haber logrado una victoria en sus últimos seis partidos a lo largo de todas las competiciones.
Por otro lado, los dirigidos por Eddie Howe están en el limbo de la mitad de la tabla; lo suficientemente lejos del descenso como para no preocuparse por perder la categoría, pero lo suficientemente lejos de los puestos de clasificación a puestos europeos como para que acceder a la próxima Conference League o Europa League sea más factible que no.
Las urracas han encadenado tres derrotas consecutivas en la liga local, dejando perder valiosos puntos que hubiesen ayudado en su contienda por las competencias continentales de la temporada venidera. Como resultado, sus probabilidades de ascender aproximadamente ocho escaños en cinco jornadas son más bien bajas, aunque matemáticamente continúa siendo posible.
HORARIO DEL ARSENAL - NEWCASTLE DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Arsenal y Newcastle, correspondiente a la Jornada 34 de la Premier League, se disputa hoy sábado 25 de abril a las 18:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ARSENAL - NEWCASTLE DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Arsenal y Newcastle se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Real Betis - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
- Bordalás advierte a Flick: 'Debería pensar en hablar más de su equipo y no de los rivales
- ¡Cumbre de Deco con el agente de Jon Martín!
- TNT Sports: Julián Álvarez ya busca casa en Barcelona... y el agente lo desmiente
- Mónaco - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-in de la Euroliga, en vivo
- La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Getafe en la jornada 32 de LaLiga EA Sports
- Vitor Roque, desolado: se repite la pesadilla a 48 días del Mundial