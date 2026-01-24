Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREMIER

Arsenal - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester United se impuso en el último derbi y se mantiene en el puesto de Europa League

Ronald Goncalves

Arsenal y Manchester United se enfrentan este domingo 25 de enero en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 23 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Manchester United y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Mikel Arteta llegará a la disputa luego de haber empatado con el Nottingham Forest (0-0), empatado con el Liverpool (0-0), derrotado al Bournemouth (3-2) y derrotado al Aston Villa (4-1), de manera que se ubica en el primer puesto de la tabla con 50 puntos y +26 en el diferencial de goles.

Sólo Arteta puede perder una Premier que se resiste desde hace dos décadas

Por su parte, los comandados por Michael Carrick registraron una victoria contra el Manchester City (2-0), un empate con el Burnley (2-2), un empate con el Leeds (1-1) y un empate con el Wolves (1-1), por lo que se ubican en el lugar número 5 de la clasificación con 35 puntos y +6 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ARSENAL - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Arsenal y Manchester United, correspondiente a la Jornada 23 de la Premier League, se disputa este domingo 25 de enero a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Arsenal y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

