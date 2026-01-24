PREMIER
Arsenal - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Arsenal - Manchester United de Premier League
Arsenal y Manchester United se enfrentan este domingo 25 de enero en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 23 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Manchester United y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Mikel Arteta llegará a la disputa luego de haber empatado con el Nottingham Forest (0-0), empatado con el Liverpool (0-0), derrotado al Bournemouth (3-2) y derrotado al Aston Villa (4-1), de manera que se ubica en el primer puesto de la tabla con 50 puntos y +26 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Michael Carrick registraron una victoria contra el Manchester City (2-0), un empate con el Burnley (2-2), un empate con el Leeds (1-1) y un empate con el Wolves (1-1), por lo que se ubican en el lugar número 5 de la clasificación con 35 puntos y +6 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL ARSENAL - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Arsenal y Manchester United, correspondiente a la Jornada 23 de la Premier League, se disputa este domingo 25 de enero a las 17:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ARSENAL - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Arsenal y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
