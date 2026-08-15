Arsenal - Manchester City: horario y dónde ver la final de la Community Shield por TV, online y en directo

Arsenal y Manchester City levantan el telón de la temporada en Inglaterra con motivo de la disputa de la Community Shield, el tradicional encuentro que reúne a los campeones de las principales competiciones nacionales antes del inicio de la Premier League. Lo harán, además, con uno de los partidos más atractivos en la actualidad entre las dos grandes fuerzas inglesas de los últimos tiempos cara a cara.

El conjunto londinense afronta la cita después de conquistar la Premier League 2025/26 con Mikel Arteta a los mandos, mientras que el conjunto de Enzo Maresca -sucesor de Guardiola en el City- llega como vigente campeón de la FA Cup. No hay favoritos en un duelo entre campeones, menos todavía si se enfrentan dos clubes con un potencial tan parecido en cuanto a la calidad de sus jugadores.

Bruno Guimaraes, con Mikel Arteta en el Arsenal / Arsenal

El encuentro tendrá además un escenario especial. La edición de 2026 de la Community Shield se disputará en el Principality Stadium de Cardiff, que vuelve a acoger el torneo dos décadas después. Todo por decidir en el primer trofeo de la temporada en el fútbol inglés, que puede ser un subidón moral para el equipo vencedor en la primera recta del campeonato.

¿A qué hora es el Arsenal - Manchester City de la Community Shield?

El partido entre Arsenal y Manchester City, correspondiente a la Community Shield 2026, se disputará este domingo 16 de agosto a las 16:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Principality Stadium de Cardiff, que acogerá la competición por primera vez en 20 años.

¿Dónde ver el Arsenal - Manchester City de la Community Shield por TV y online?

En España, el partido entre Arsenal y Manchester City de la Community Shield se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones. El encuentro también estará disponible online para los abonados mediante la plataforma de Movistar Plus+.

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