Arsenal - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Arsenal y Manchester City se enfrentan este domingo 21 de septiembre en Emirates Stadium en el partido de la Jornada 5 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal y Manchester City y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Mikel Arteta llegará a la disputa luego de haber derrotado al Nottingham Forest (3-0), perdido ante el Liverpool (1-0), derrotado al Leeds (5-0) y derrotado al Manchester United (1-0), de manera que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 9 puntos y +8 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Pep Guardiola registraron una victoria contra el Manchester United (3-0), una derrota frente al Brighton (2-1), una derrota frente al Tottenham (2-0) y una victoria contra el Wolves (4-0), por lo que se ubican en el lugar número 8 de la clasificación con 6 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, los gunners se presentan con una leve ventaja, ya que acumulan dos victorias y tres empates. Contrariamente, los citizens no ganan al Arsenal desde 2023, del mismo modo que aúnan resultados menos favorables durante este actual inicio de campaña.

En las próximas jornadas, el Arsenal se estará enfrentando al Newcastle, al West Ham, al Fulham y al Crystal Palace, mientras que el Manchester City se topará con Arsenal, Burnley, Brentford y Everton.

HORARIO DEL ARSENAL - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre el Arsenal y Manchester City, correspondiente a la Jornada 5 de la Premier League, se disputa este domingo 21 de septiembre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre el Arsenal y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.