En Directo
PREMIER
Arsenal - Manchester City en directo hoy; La Premier League en vivo
Sigue en directo el partido entre Arsenal y City en el Emirates Stadium
Xavier Zapater
Última hora del partido entre Arsenal y Manchester City de Premier League.
EL ÚLTIMO PRECEDENTE, DOLOROSO PARA LOS 'CITYZENS'
Ahora que estamos a nada de que empiece a rodar el balón en el Emirates, es un buen momento para recordar el último enfrentamiento entre Arsenal y Manchester City. Fue el pasado mes de febrero, también en un encuentro de Premier, en el que Arteta le ganó la partida a Guardiola y su equipo goleó 5-1 a los de Manchester.
¡Estamos a punto de vivir un nuevo capítulo de uno de los clásicos modernos de Inglaterra!
¡IMÁGENES DEL CALENTAMIENTO!
Los protagonistas del partido se ejercitan en estos instantes sobre el césped del Emirates...¡10 minutos para que arranque este Arsenal-Manchester City!
Un duelo en el que Josko Gvardiol alcanzará las 100 apariciones con la camiseta de los 'sky blues'.
GUARDIOLA QUIERE SEGUIR EN LA LUCHA POR EL TÍTULO
Por su parte, tal y como ocurrió la pasada campaña, el Manchester City no ha tenido el mejor de los arranques. Con cuatro jornadas de liga disputadas, los de Pep Guardiola suman seis puntos y han cosechado dos derrotas ante Tottenham y Brighton.
Los ‘cityzens’ están obligados a ganar hoy para no empezar a descolgarse de la lucha por el título de Premier.
LA CLAVE DE LOS 'GUNNERS' ESTÁ EN LA DEFENSA
De hecho, en ese encuentro que comentábamos ante el Liverpool, el Arsenal encajó el único gol hasta el momento en Premier. Los ‘gunners’ son un auténtico muro defensivo y a través de esa solidez han ganado sus partidos.
¿Podrá el City derribar esa muralla?
EL ARSENAL, EN UN GRAN MOMENTO DE FORMA
El Arsenal está volviendo a demostrar en este inicio de temporada que es un serio candidato a ganar la Premier League. El equipo de Mikel Arteta está inmerso en una dinámica positiva y suma, hasta ahora, nueve puntos de 12 posibles en liga.
La única derrota de los 'gunners' fue en la tercera fecha en casa del líder, en Anfield ante el Liverpool, por un resultado de 1-0.
LA ALINEACIÓN DEL CITY
Y este es el once que plantea Pep Guardiola. El técnico catalán sitúa a Haaland en la punta de ataque y a Doku y Foden en los extremos.
La alineación del Manchester City:
EL ONCE DE MIKEL ARTETA
Así sale el conjunto local para el partidazo de esta tarde. Mikel Arteta introduce dos cambios respecto al último once que vimos esta misma semana ante el Athletic Club en Champions: entran Saliba y Trossard por Mosquera y Eze.
Esta es la alineación titular del Arsenal:
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! ¡Tenemos partido grande en la Premier League! Dos de los contendientes al título, Arsenal y Manchester City, se enfrentan en el Emirates en uno de los mejores encuentros que se puede ver este fin de semana en las diferentes ligas de Europa.
El choque dará comienzo en apenas media hora (17:30 horas)...¡Vamos con las alineaciones!
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Tensión en Mánchester tras el doblete de Rashford: 'No me preocupa
- Pedri prioriza el Barça y el descanso
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!
- Dardo directo de Flick al Real Madrid: 'Estar ahí es tener respeto
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150
- Ronaldinho, el detalle definitivo para saber el ganador del Balón de Oro
- Gavi, decisión inminente