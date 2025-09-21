Arsenal - Manchester City en directo hoy; La Premier League en vivo

EL ÚLTIMO PRECEDENTE, DOLOROSO PARA LOS 'CITYZENS'

Ahora que estamos a nada de que empiece a rodar el balón en el Emirates, es un buen momento para recordar el último enfrentamiento entre Arsenal y Manchester City. Fue el pasado mes de febrero, también en un encuentro de Premier, en el que Arteta le ganó la partida a Guardiola y su equipo goleó 5-1 a los de Manchester.

¡Estamos a punto de vivir un nuevo capítulo de uno de los clásicos modernos de Inglaterra!