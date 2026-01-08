En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Arsenal - Liverpool, sigue en directo el partido de la Premier League, hoy en vivo
El conjunto de Arteta se medirá al Liverpool en la jornada 21 de la Premier League, en la que podría distanciarse a 8 puntos del Manchester City y del Aston Villa
Xavi Turu
El Arsenal de Arteta, aspirante al título, recibe en el Emirates Stadium al Liverpool de Slot, vigente campeón de la Premier League
MIN. 18, ARS 0-0 LIV
¡¡Disparo de Saka desde la frontal que acaba en manos del Alisson!!
MIN. 16, ARS 0-0 LIV
¡Dos ocasiones consecutivas del Arsenal y las dos por banda derecha! La primera fue para un Timber, que volvió a tener profundad sin encontrar a ningún compañero en la asistencia, y la segunda jugada individual de Saka que acabó en nada. Empieza a avisar el equipo local...
MIN. 12, ARS 0-0 LIV
Momentos para el Liverpool. Llegada por banda derecha de Frimpong con un centro que despejó muy atento en tareas defensivas Zubimendi.
MIN. 12, ARS 0-0 LIV
Amarilla para Trossard tras un agarrón y cortar un posible contragolpe del Liverpool.
MIN. 11, ARS 0-0 LIV
Otra llegada de los de Arteta. Esta vez fue Timber que llegó desde segunda línea, pero su centro fue directamente a las manos del portero del Liverpool.
MIN. 10, ARS 0-0 LIV
Primer acercamiento de los Gunners con un centro lateral de Saka que despejó la zaga visitante.
MIN. 6, ARS 0-0 LIV
Sin ocasiones claras en el Emirates. Con el paso de los minutos el Liverpool ha dado un paso adelante y está teniendo más pelota, jugando a campo rival. Sigue el cero a cero bajo el diluvio universal...
MIN. 4, ARS 0-0 LIV
Diluvio universal en el Emirates... Increíble la que está cayendo en Londres en estos momentos. Tira las líneas de presión altas el conjunto de Slot con un Arsenal que sigue tocando, pero sin apenas llegadas al área de Alisson.
MIN. 2, ARS 0-0 LIV
El Arsenal busca hacerse con el dominio del partido con posesiones largas. No quiere ceder el protagonismo el conjunto local.
¡Empieza el partido!
Rueda el balón en el Emirates con la primera posesión para el Liverpool.
