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PREMIER LEAGUE
Arsenal - Fulham, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre el Arsenal y el Fulham en el Emirates Stadium
Sergi Bescós I Lázaro
El Arsenal recibe al Fulham en el Emirates Stadium para el partido de la jornada 35 de la Premier League, clave en la lucha por el título del fútbol inglés.
Arsenal (3-0) Fulham l Min 56
¡Ha tenido el tercero Gyokeres! ¡Paró Leno el mano a mano contra el delantero gunner!
Arsenal (3-0) Fulham l Min 54
Jugando más en campo rival el Fulham en esta segunda mitad que en la primera. Se estan intentando estirar los visitantes.
Arsenal (3-0) Fulham l Min 50
Buena corrección defensiva de Bassey para cortar el ataque peligroso por banda derecha de los gunners
Arsenal (3-0) Fulham l Min 49
Los gunners buscan dar algo de calma al ritmo en este inicio de segunda mitad.
Arsenal (3-0) Fulham l Min 48
Saque de esquina para el Fulham que ha salido algo más valiente en esta segunda mitad
Arsenal (3-0) Fulham l Min 45
Primer cambio en el Arsenal. Ojo que puede ser un mensaje de cara al partido de la semana que viene frente al Atlético de Madrid.
Arsenal (3-0) Fulham l Min 45
¡Empiezaaaaaa la segunda mitad!
Arsenal (3-0) Fulham l Min 45
Vuelven ambos equipos al campo- Estamos muy pendientes de los posibles cambios en ambos conjuntos
Arsenal (3-0) Fulham l Media parte
Primera parte perfecta de los de Arteta que han superado en todo al Fulham. Los gunners han dado un golpe sobre la mesa en esta primera parte del partido.
Ambos equipos ya se marchan a los vestuarios.
Arsenal (3-0) Fulham l Media parte
¡Finaaaaaaaaaal de la primera parte! ¡El Emirates se vuelve loco!
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