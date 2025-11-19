El Arsenal finaliza su polémico contrato con Ruanda

El Arsenal confirmó este miércoles que finalizará su polémico contrato con Ruanda el próximo verano.

El conjunto inglés ha promocionado el turismo en Ruanda en la manga de sus camisetas y en las vallas de publicidad de su estadio desde 2018, a cambio de un contrato anual que dejaba unos 12 millones de euros en las arcas del club.

Sin embargo, esta promoción ha estado bajo escrutinio por parte de la afición del Arsenal debido a la falta de libertades en el país africano, incluyendo la persecución a miembros políticos de la oposición.

En febrero de este año, el Reino Unido anunció que dejaría de asistir a eventos organizados por Ruanda y que finalizaría su ayuda al país debido al apoyo del Gobierno ruandés al movimiento rebelde del M23 en la República Democrática del Congo.

El grupo de aficionados del Arsenal por la paz (GFP, por sus siglas en inglés) organizó en abril una protesta para pedir que se acabara con este patrocinio y recalcó, ante los rumores de una posible extensión del mismo, que los valores y las almas del club "están a la venta".

"Sabemos que lo más importante es el dinero, pero si los aficionados se juntan y hablan, tienen que escuchar", dijo James Turner, de este grupo, al conocer la noticia del fin del acuerdo. "Esto demuestra que el Arsenal aún tiene la clase y los valores para hacer lo correcto. Acabar con este acuerdo es un paso en la dirección hacia la paz".

El Arsenal explica en un comunicado que el fin del contrato se debe a que Ruanda está buscando una estrategia diferente a la hora de diversificar sus patrocinios y expandirse a nuevos mercados que puedan apoyar su turismo y sus ambiciones de inversión.

Ruanda, a través de su marca "Visit Rwanda", sigue siendo patrocinador del Atlético de Madrid, del Paris Saint Germain, de Los Angeles Rams, en la NFL, y de Los Angeles Clippers, en la NBA.