El Arsenal, dispuesto a conservar el liderato

Los de Arteta tienen cuatro finales por delante hasta el parón Encabezan la tabla con 27 puntos, 4 más que City y Tottenham

Al Arsenal le quedan por disputar cuatro finales hasta que arranque el Mundial. Los de Arteta mantienen vivo el sueño de todo aficionado 'gunner': volver a conquistar la Premier casi 20 años después. Es un título que lleva resistiéndose durante mucho tiempo, ya que la última vez que el Arsenal alzó el trofeo de la liga fue durante la era Wenger, en la temporada 2003-04.

La derrota del Manchester City ante el Liverpool el pasado domingo allanó el terreno a los de Arteta, ya que les permitió alejarse, aunque no mucho, de sus perseguidores, el mencionado City de Guardiola y el Tottenham de Conte, siendo cuatro puntos la distancia que los separa.

No cabe decir que todavía queda mucha liga por delante y muchos puntos por jugarse. Pero por ahora, el objetivo a corto plazo es conservar esa primera plaza cuando se detenga el campeonato y los jugadores pongan rumbo a Qatar con sus respectivas selecciones.

