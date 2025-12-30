Mucho Arsenal para destrozar al Villa de Emery

El 2025 acabará como el Arsenal quisiera que finalice la temporada: comandando la Premier League. Y lo hace por partidos como el que tuvo ante el Aston Villa de Unai Emery, vapuleando con un contundente 4-1 que les aleja en lo más alto de la tabla, evitando sustos con un Manchester City que acecha y con los propios 'villanos', terceros en la clasificación y en una forma inmejorable. Hasta toparse con el Emirates.

Buscaba el equipo de Arteta seguirse afianzando en el liderato ante un equipo que era una verdadera amenaza. Porque los 'villanos' llegaron a Londres con la racha de ocho victorias en Premier -once en todas las competiciones- y advertían con dar el golpe en feudo capitalino.

Por ello tuvo que apuntarse el equipo 'gunner' una primera parte que calmara los ánimos del Villa. Y lo consiguió hacer, aunque no encontró el tino ni en la cabeza ni en las botas de un Gyökeres que fallaba ante el Dibu Martínez. Y, la más clara que tuvo el visitante, mostró que el conjunto de Emery tampoco estaba fino: Saliba desactivó un dos contra uno que parecía gol claro de Watkins.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / EFE

Reinó el cero hasta el descanso... pero poco iba a durar en la segunda parte. El Arsenal encontró premio a su carga sobre la portería del Dibu apenas dos minutos después de la vuelta de vestuarios, consiguiendo Gabriel abrir la lata de cabeza en una jugada preparada más, punto muy fuerte de los 'gunners' para desencallar partidos.

Con la ventaja todas las puertas se abrieron para el conjunto londinense, mientras los de Birmingham se acercaban peligrosamente al KO. No tardaron en sufrirlo, obra de un gran pase de Odegaard y definición de Zubimendi para el 2-0 al 52'. El líder es más líder. El Villa a seis, tercero. Y faltaba la estocada final, gracias los golazos de Trossard y Gabriel Jesús -que marcaba 364 días después- ante un Dibu impotente. Adiós a la racha, a pesar del descuento de Ollie Watkins (4-1).