El Arsenal destroza al City y sigue la estela del Liverpool

Todos hablan de lo mucho que el Manchester City echa de menos a Rodri. Sí, es el capitán de la sala de máquinas, uno de los jugadores estructurales del proyecto en los últimos años. Pero que nadie se olvide de Rúben Dias, otro que esta temporada se ha perdido más partidos de los que tocaba. Es un jefe, un líder. No es la causa principal de por qué el City está siendo un drama esta temporada en defensa, pero sí justifica algunos resultados.

Nadie sabe qué hubiera pasado si el portugués hubiera estado presente en el eje de la zaga. Pero posiblemente el City hubiera competido algo más. No se le pueden poner tan fáciles las cosas a un equipo como el Arsenal. Seis ataques, o semi ataques, y cinco goles. Demasiado fácil para Arteta. Se tocaba la cara Guardiola a cada pérdida de los suyos. Poco gesticuló para lo que sucedió sobre el verde del Emirates Stadium.

Un equipo al que le cuesta más de lo normal generar y que no anda fino en la presión tras pérdida decidió tirar la pizarra que tenía preparada su técnico en apenas dos minutos de partido. Fue lo que tardó Akanji en dormirse en los laureles en salida de balón para que Odegaard, tras asistencia de Havertz, abriera la lata. Cuánto tiempo andaba el Arsenal esperando este momento para darle un golpetazo definitivo al dichoso City.

Los 'gunners' tenían claro lo que tenían que hacer, y más después de adelantarse. Cerraron filas, como han hecho siempre ante el cuadro de Pep, y esperaron a que los 'citizens' se fueran desesperando poco a poco. Un cabezazo a la madera tras el paradón de Raya y un gran centro de Gvardiol fue todo el bagaje ofensivo del City en la primera media hora. Tocó Haaland seis veces el balón en 45 minutos. Un dato que define un partido.

El Arsenal no tuvo piedad

En la reanudación, parecía que la cosa cogía más temperatura. Se abrió más el partido y el noruego, que necesita una para enchufarla, no falló su cabezazo tras el medido centro de Savinho. Creía el City, pero el Arsenal fue un puñal en lo psicológico. Marcó a los dos minutos de partido y volvió a hacerlo a los dos minutos del empate 'citizen'. Thomas aprovechó una nueva pérdida, esta vez de un Foden desaparecido en combate, para poner el 2-1 después de que el balón tocara en Stones. Encima tiene mala suerte este City.

Con el 2-1, ya no hubo partido. Se desinfló el City y el cuadro 'gunner' fue una máquina con espacios a la contra. Desajustadísimo atrás, como durante casi toda la temporada, el Arsenal no hizo prisioneros. Martinelli perdonó, pero Lewis-Skelly, Havertz y Nwaneri no tuvieron piedad. 'Manita' a un City que arranca un mes de febrero infernal con una de las derrotas más duras de la campaña. Esto no pinta nada bien... y en nada vienen Liverpool y Real Madrid. Para echarse a temblar.