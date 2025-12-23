En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Arsenal - Crystal Palace, sigue en directo el partido de la Carabao Cup, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la Carabao Cup entre el Arsenal y el Crystal Palace
Xavi Turu
MIN. 23, ARS 0-0 CRY
¡¡La primera clara para el Arsenal!! La tuvo Madueke con un mano a mano ante Benítez que logró despejar bien el meta argentino del Crystal.
MIN. 21, ARS 0-0 CRY
Buscó salir a la contra el Crystal Palace, pero el Arsenal está muy bien posicionado sobre el terreno de juego y el esférico acabó en poder de Kepa.
MIN. 18, ARS 0-0 CRY
Insiste en Arsenal con los saques de esquina… Otro para los de Arteta, pero sigue mostrándose muy sólida la zaga visitante.
MIN. 15, ARS 0-0 CRY
En el saque de esquina le pegó el mismo Martinelli desde la frontal, pero la pelota cogió demasiado efecto y se marchó desviada.
MIN. 14, ARS 0-0 CRY
Llegada de Martinelli por banda izquierda con un centro que despeja la zaga visitante a córner. Los aficionados en el Emitares celebran ese saque de esquina como medio gol…
MIN. 12, ARS 0-0 CRY
El Palace sigue encerrado atrás y ahora espera a los de Arteta a tres cuartos de campo. Los ‘Gunners’ tocan y tocan la pelota con mucha paciencia…
MIN. 8, ARS 0-0 CRY
¡La primera del Crystal Palace! Contragolpe del equipo de Oliver Glasner que acaba con un disparo desde lejos de Mateta que se marcha alto. Ojo que los visitantes tienen peligro jugando rápido a la contra...
MIN. 7, ARS 0-0 CRY
Pocas ocasiones claras de gol, pero dominio total de los de Arteta.
MIN. 4, ARS 0-0 CRY
Ojo que el Arsenal ya ha tenido la primera. Rápida triangulación de los 'Gunners' que finaliza con un tiro mordido desde la frontal de Madueke a las manos del portero rival.
MIN. 3, ARS 0-0 CRY
Presión alta del los visitantes, pero el Arsenal se lleva el monólogo del esférico en este arranque. Anima el Emirates que está lleno hasta la bandera, gran ambiente en Londres para este derbi.
