EFL Cup
Arsenal - Crystal Palace: horario y dónde ver la EFL Cup hoy por TV y en directo
A qué hora juega el Arsenal contra el Crystal Palace y cómo ver los cuartos de final de la Carabao Cup
El Arsenal recibe al Crystal Palace en el Emirates Stadium hoy martes 23 de diciembre con motivo de los cuartos de final de la EFL Cup. Los dos equipos londinenses cerrarán la antepenúltima ronda copera con el objetivo de conseguir el último billete a semifinales, donde ya esperan Chelsea, Newcastle y Manchester City.
El papel de favorito en la eliminatoria recae sobre el Arsenal, seguramente el equipo más en forma del fútbol europeo. Los 'Gunners' son líderes en solitario tanto en la Premier League como en la Champions y, si bien es cierto que en las últimas semanas se han dejado algún que otro punto, sólo Liverpool y Aston Villa pueden presumir de haberles tumbado en la presente temporada.
A pesar de su momento óptimo de forma, los de Mikel Arteta no se pueden confiar en exceso ante el Crystal Palace. Los londinenses son los vigentes campeones tanto de la FA Cup como de la Community Shield, y este año llegan decididos a incorporar a sus vitrinas el único título copero que se les resiste.
El último precedente entre ambos conjuntos se remonta al pasado 26 de octubre en la Premier League, dónde la balanza se inclinó a favor del Arsenal. Los 'Gunners' se llevaron los tres puntos gracias al solitario tanto de Eberechi Eze, que cumplió con la ley del ex para tumbar a su antiguo equipo.
¿A qué hora es el Arsenal - Crystal Palace de la EFL Cup?
El partido entre Arsenal y Crystal Palace, correspondiente a los cuartos de final de la EFL Cup, se disputará en el Emirates Stadium hoy martes 23 de diciembre a las 21:00 horas (CET).
¿Dónde ver el Arsenal - Crystal Palace hoy por TV y online?
En España, el partido de la EFL Cup entre Arsenal y Crystal Palace no se podrá ver por TV y en streaming de forma legal debido a que esta competición no ha sido adjudicada a ninguna plataforma.
Fuera del territorio nacional, el partido se podrá ver, tanto en México como en Argentina, por Disney+, además de las transmisiones de ESPN y ESPN 2.
Sin embargo, desde SPORT te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Arsenal y Crystal Palace a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
