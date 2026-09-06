Arsenal - Chelsea: horario y dónde ver el partido de Premier League por TV, online y en directo

Arsenal y Chelsea se enfrentan hoy domingo 6 de septiembre en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 3 de la Premier League 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Chelsea y dónde ver el partido en España.

Los actuales campeones de la liga inglesa se presentan luego de sumar dos victorias consecutivas, la última durante un enfrentamiento contra el Aston Villa durante el que Bukayo Saka se vistió de héroe al anotar el único gol que los asistentes presenciarían durante la jornada en Villa Park.

Ahora que Mikel Arteta y los gunners se han quitado la presión de conseguir el título de Premier que venían arrastrando durante tantos años, se descubre una nueva forma de tensión al tener que defender el campeonato. "Estamos en el segundo partido y es como: '¡tenemos que ganar este partido!'. Sabemos que el año pasado fue igual. Conocemos el nivel, sabemos lo difícil que es para todos los equipos sumar puntos en esta liga, así que tenemos que estar muy orgullosos esta noche. Es una victoria enorme. Es un campo difícil al que venir y llevarse los tres puntos. Creo que lo merecimos", declaró el español.

En el banquillo contrario, Xabi Alonso ha empezado su gestión de los Blues con el pie derecho al derrotar tanto al Fulham como al Brighton, goleando a ambos equipos pero, asimismo, solo logrando superarlos por la diferencia mínima, dejando una sensación de incertidumbre respecto a las capacidades defensivas de la plantilla.

Sin embargo, los reflectores han estado más atentos a la salida de Enzo Fernández hacia el Manchester City, dejando un vacío en el centro del campo del Chelsea que preocupa a los aficionados y que obliga al de Tolosa a ingeniárselas de cara a sustituir el valioso aporte que daba el argentino. "Nos estamos preparando para todos los escenarios", destacó antes de la confirmación del traspaso, y ahora será uno de sus más grandes desafíos.

HORARIO DEL ARSENAL - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Arsenal y Chelsea, correspondiente a la Jornada 3 de la Premier League, se disputa hoy domingo 6 de septiembre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Arsenal y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de DAZN, Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

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