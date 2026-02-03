Arsenal - Chelsea: Horario y dónde ver el partido de semifinales de la EFL Cup

Arsenal y Chelsea se enfrentan hoy martes 3 de febrero en el Emirates Stadium en el partido de vuelta de las semifinales de la EFL Cup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Chelsea y dónde ver el partido en España.

Así, pues, en primer lugar, es imperativo resaltar que el Arsenal se presenta con la ventaja tras ganar en el enfrentamiento de ida (3-2), por lo que la disputa parte con los Gunners preventivamente clasificados a la gran final del torneo.

Por otro lado, cabe recordar que el combinado dirigido por Liam Rosenior llegó a la instancia tras eliminar al Cardiff (3-1) en los cuartos de final, al Wolves (4-3) en la cuarta ronda y al Lincoln City (2-1) en la tercera.

De igual forma, los comandados por Mikel Arteta lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Crystal Palace (1-1, 8-7 p.p.), el Brighton (2-0) y el Port Vale (2-0), respectivamente.

HORARIO DEL ARSENAL - CHELSEA DE LA EFL CUP

El partido entre Arsenal y Chelsea, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la EFL Cup, se disputa hoy martes 3 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - CHELSEA DE LA EFL CUP

En España, el partido de EFL Cup entre Arsenal y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de EFL Cup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.