EFL CUP
Arsenal - Chelsea: Horario y dónde ver el partido de semifinales de la EFL Cup
Conoce cuándo y cómo ver el partido de vuelta de las semifinales de EFL Cup entre Arsenal y Chelsea
Arsenal y Chelsea se enfrentan hoy martes 3 de febrero en el Emirates Stadium en el partido de vuelta de las semifinales de la EFL Cup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Chelsea y dónde ver el partido en España.
Así, pues, en primer lugar, es imperativo resaltar que el Arsenal se presenta con la ventaja tras ganar en el enfrentamiento de ida (3-2), por lo que la disputa parte con los Gunners preventivamente clasificados a la gran final del torneo.
Por otro lado, cabe recordar que el combinado dirigido por Liam Rosenior llegó a la instancia tras eliminar al Cardiff (3-1) en los cuartos de final, al Wolves (4-3) en la cuarta ronda y al Lincoln City (2-1) en la tercera.
De igual forma, los comandados por Mikel Arteta lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Crystal Palace (1-1, 8-7 p.p.), el Brighton (2-0) y el Port Vale (2-0), respectivamente.
HORARIO DEL ARSENAL - CHELSEA DE LA EFL CUP
El partido entre Arsenal y Chelsea, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la EFL Cup, se disputa hoy martes 3 de febrero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ARSENAL - CHELSEA DE LA EFL CUP
En España, el partido de EFL Cup entre Arsenal y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de EFL Cup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
