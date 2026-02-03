Dónde ver el Arsenal - Chelsea de la EFL Cup hoy por TV y en directo

Chelsea y Arsenal se citan en el Emirates Stadium hoy martes 3 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la EFL Cup. Los 'gunners' llegan con la ventaja de jugar en casa y con un gol de renta tras el 2-3 logrado en Stamford Bridge en el partido de ida, una posición privilegiada que el equipo de Mikel Arteta no quiere desaprovechar para llegar a su primera final de la Carabao Cup desde la temporada 2017-18.

El líder de la Premier League llega como favorito para llegar a la final del torneo copero. Después de ganar doce de los últimos quince partidos, la victoria por 4-0 contra el Leeds de este pasado sábado refuerza la posición del equipo de Arteta de cara al partido de hoy martes. A pesar de ello y del buen resultado conseguido en el partido de ida en Stamford Bridge, los 'gunners' son conscientes de que deberán sufrir si quieren llegar a la esperada final.

Recibirán a un Chelsea que continúa sumando buenas sensaciones a los mandos de Liam Rosenior. Este sábado, los 'blues' se impusieron al West Ham en una victoria agónica por 3-2 y sumaron tres puntos vitales no solo para su posición en la Premier League, sino también para afianzar la confianza en el nuevo entrenador. Son seis victorias en siete partidos para el técnico desde su llegada a Stamford Bridge, siendo el único tropiezo la derrota contra el Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la EFL Cup.

¿Dónde ver el Chelsea - Arsenal de las semifinales de la EFL Cup hoy gratis por TV y online?

En España, el partido de semifinales de la EFL Cup entre Arsenal y Chelsea no se podrá ver por TV. Ninguna cadena tiene los derechos en streaming de forma legal debido a que esta competición no ha sido adjudicada a ninguna plataforma.

Fuera del territorio nacional, el partido se podrá ver, tanto en México como en Argentina, por Disney+, además de las transmisiones de ESPN y ESPN 2.

