Arsenal-Chelsea: Dos grandes con problemas

Viven realidades distintas, pero comparten una crisis de resultados que necesitan mejorar “Esto no ha terminado”, avisó Mikel Arteta en conferencia de prensa sobre el título de Premier

Sacudirse o morir. El Arsenal de Mikel Arteta, que ya no depende de sí mismo para ser campeón de la Premier League, no puede permitirse más tropiezos cuando enfrente al Chelsea. Ya no le basta con ganar el resto de partidos: ahora tiene que cruzar los dedos para que el City tropiece. Pero eso será otra preocupación.

Para el técnico vasco, ahora mismo, lo más importante es volver a la senda de la victoria, esa que no ven desde hace cuatro partidos. Tres empates en línea y una derrota ante los de Guardiola tienen muy golpeado el ánimo ‘gunner’, y ahora tendrá un buen escenario para recuperar la confianza enfrentándose a otro grande en problemas.

Porque si la situación del Arsenal suena mala, lo del Chelsea es para sentarse a llorar. El equipo ‘blue’ cerró el mes de mayo con solo un gol, tres entrenadores (Graham Potter, Bruno Saltor y Frank Lampard) sumidos en la 12ª posición con apenas 39 puntos, solo diez por encima de la zona de descenso y con las plazas europeas matemáticamente posibles, pero futbolísticamente improbables.

En conferencia de prensa, Arteta aclaró que no está muerto quien pelea: “Sé lo que intentábamos hacer, cuál era el objetivo que nos habíamos marcado, y todavía nos queda la parte más bonita de la temporada, con cinco partidos por delante. Pero cuando todavía lo miro, esto no ha terminado”. Y valoró positivamente el regreso a la Champions: “Es algo que no ocurría desde hace más de una década en este club de fútbol”.

Alineaciones probables:

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Trossard; Jesus.

Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Fofana, Chilwell; Fernandez, Kante, Gallagher; Felix, Havertz, Sterling.

Hora: 21:00.

Estadio: Emirates Stadium.