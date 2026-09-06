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Arsenal - Chelsea, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy
Sigue en directo el Arsenal - Chelsea de la jornada 3 de la Premier League
Sergi Bescós I Lázaro
El Arsenal de Arteta recibe al Chelsea de Xabi Alonso en el Emirates Stadium en la tercera jornada de la Premier League. Sigue el partido en directo en SPORT.
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 44
Parece que el Chelsea ahora está algo mejor físicamente en estos minuos finales de primera parte
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 41
Juega el Chelse en campo rival pero le está costando encontrar espacios. La defensa gunner muy bien ordenada
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 37
No tiene prisa el Dibu por poner el balón en juego. Protesta el Emirates. El Chelsea que quiere aguantar el marcador antes de irnos al descanso
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 36
Últimos 10 minutos de la primera parte. Toca el Arsenal en busca de generar espacios en la defensa blue. Ha bajado un poco el ritmo en este tramo final de la primera mitad
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 32
Muy buena combinación entre Odegaard y Harvertz por banda derecha que termina con un buen centro al área blue que nadie consigue rematar
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 30
Disparo con el interior de Rogers que se va fuera por poco
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 30
Llegamos a la primera media hora de encuentro con empate a 1 en el marcador. Ritmo muuuy alto y mucha intensidad por parte de ambos equipos
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 27
Ahora los blues buscan ganar presencia en campo rival y tener posesiones más largas
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 25
Disparo raso con la zurda de Haverts imposible para el Dibu. Se estaba mascando el empate y lo acaba de conseguir el Arsenal. Gran jugada de los gunners y mejor disparo en el borde del área blue.
Arsenal (1-1) Chelsea l Min 24
¡GOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAAAAAAL! ¡GOOOOOOOOOOL DE HAVERTZ!
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