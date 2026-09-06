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Arsenal - Chelsea, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy

Sigue en directo el Arsenal - Chelsea de la jornada 3 de la Premier League

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Morgan Rogers recibe instrucciones de Xabi Alonso / EFE/ DANIEL HAMBURY

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El Arsenal de Arteta recibe al Chelsea de Xabi Alonso en el Emirates Stadium en la tercera jornada de la Premier League. Sigue el partido en directo en SPORT.

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