Arsenal, campeón: Wenger y Arteta, de los invencibles a los inolvidables

Se lo dices a un 'gunner' y no se lo cree. Tantos años de tropiezos, generaciones fallidas, cambios de entrenadores, ver cómo pasaban por la derecha otros como el Chelsea o el Manchester City, ver al Liverpool conseguirlo por primera vez... hasta que, finalmente, cayó. El Arsenal es, 22 años después del último título liguero, nuevamente campeón de la Premier League.

Mikel Artetan, entrenador del Arsenal / EFE

Figuras, muchas. Equipo coral, de poco brillo pero mucho compromiso. Desde Raya hasta Gyökeres, pasando los más titulares Saliba, Rice o Saka, los revulsivos Madueke o Gabriel Jesus, las promesas Dowman o Lewis-Skelly... todos se antojan fundamentales en la gesta. Quizá no tendrán el renombre de los 'Invencibles' de Arsene Wenger, el último Arsenal campeón de liga que lo consiguió sin perder un solo partido y con Pires, Campbell o Thierry Henry en sus filas.

Justamente, este último es el culpable de otro remoquete que pasará a la historia: los 'Inolvidables'. Tras la clasificación para la final de la Champions League, la leyenda francesa miró a Saka y lanzó un mensaje que resumía el sentir de toda una generación: “Nosotros fuimos los invencibles. Si vosotros ganáis, seréis los inolvidables”. Y así ha sido.

Vieira, capitán del Arsenal de los 'Invencibles', junto a Wenger / EFE

La comparación entre ambos equipos resulta inevitable. El Arsenal de Wenger cambió para siempre la Premier League y casi sin despeinarse, conquistando el campeonato sin perder un solo partido: 26 victorias, 12 empates y una sensación de superioridad que todavía hoy sigue siendo irrepetible.

Arteta consiguió el mismo objetivo con 25 triunfos, siete empates y cinco derrotas. 82 puntos que le hacen inalcanzable al City de Guardiola de cara a la última jornada, en la que los campeones visitarán al Crystal Palace. Llegarán a Selhurst Park bañados en gloria.

Henry, leyenda del Arsenal / UEFA

El contexto del Arsenal de Arteta era muy distinto. Porque él, hasta ese momento asistente de Pep, recibió un club golpeado por años de decepciones, alejado de la élite europea y atrapado en una identidad difusa tras la salida del propio Wenger. El técnico vasco llegó en diciembre de 2019 tras dejar el 'nido' de Guardiola, lo que le generó críticas a las primeras de cambio. Pero que hablen los títulos: FA Cup al finalizar la temporada y clasificados a la siguiente Europa League.

Lo hizo apostando por juventud. Saka, Odegaard, Saliba... todos jugadores de poco nombre antes de Arteta y de mucho peso a día de hoy. Son los símbolos del equipo y de una afición que, acostumbrada al fútbol más fluido, también disfruta con ver el balón por los aires en cada pelota parada. Por cierto, es ese uno de los signos más fuertes del equipo y amenaza principal para Luis Enrique de cara a la final de Champions.

Martin Odegaard del Arsenal celebra el pase a la final de la Champions League tras la victoria ante el Atlético / DPA vía Europa Press/John Walton

El título liguero, eso sí, llegó con sufrimiento. El Arsenal venció al Burnley en la penúltima jornada gracias, cómo no, a otra acción a balón parado. Havertz firmó el gol que dejó la Premier vista para sentencia y el tropiezo posterior del Manchester City confirmó matemáticamente el alirón.

Eso sí, ambos equipos cambiaron el estado emocional del club. Wenger transformó al Arsenal en una referencia mundial y construyó una identidad que todavía define al club. Arteta, dos décadas después, ha conseguido devolverle la fe a una afición que llevaba demasiado tiempo viviendo de recuerdos.

Por cierto, es también la primera Premier de la historia para el Emirates Stadium. Simbólicamente, Wenger levantó el último gran Arsenal de Highbury, elegante y dominante, antes del traslado al Emirates y de los años marcados por las limitaciones económicas. Arteta, precisamente un discípulo de aquella cultura, ha sido quien ha devuelto al nuevo feudo la gloria.

Y aunque los de la era de Henry seguirán ocupando un lugar irrepetible en la historia del fútbol inglés, este Arsenal ya no vive únicamente bajo su sombra. Porque sí, es bueno ser invencible... pero ser 'inolvidable' tampoco está mal.