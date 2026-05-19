¡El Arsenal, campeón de la Premier 22 años después!

Ya no queda espacio para las dudas, ni para las promesas, ni siquiera para los sueños. Ya es una realidad. El Arsenal ha conquistado Inglaterra y vuelve a sentarse en el trono de la Premier League 22 años después. El equipo dirigido por Mikel Arteta se proclamó campeón tras el tropiezo del Manchester City en el campo del Bournemouth.

El conjunto londinense pone el broche a una temporada extraordinaria en la Premier, construida desde la personalidad, la solidez defensiva y una fe inquebrantable. Tras años de reconstrucción y de quedarse a las puertas de la gloria, el Arsenal vuelve a dominar Inglaterra con un proyecto que ha devuelto la ilusión al Emirates Stadium y que ya queda grabado en la historia del club.

El tropiezo del City terminó por abrir definitivamente las puertas de la celebración. El Arsenal, líder durante gran parte del campeonato, resistió la presión hasta convertir una esperanza eterna en una realidad inolvidable. A falta de una jornada para el final del campeonato, el conjunto ‘gunner’ ya es matemáticamente campeón de la competición liguera.

Jugadores del Arsenal celebran un gol / Daily AFC

El Arsenal decidió realizar una importante inversión este verano con fichajes de primer nivel como Noni Madueke (56 millones), Viktor Gyökeres (66,9 millones), Eberechi Eze (69,3 millones) o Martín Zubimendi (70 millones), entre otros. Era una apuesta decidida para conquistar de una vez por todas la Premier League y, esta vez, la inversión sí dio sus frutos.

Arteta, el gran responsable

Aunque, evidentemente, este título es un logro colectivo, gran parte del mérito recae en Mikel Arteta. Desde su llegada en 2019, el técnico vasco ha transformado y hecho crecer al conjunto gunner hasta convertirlo en uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad. Quizá no practique el fútbol más brillante o espectacular, pero ha sabido construir un bloque sólido, solidario y competitivo, con talento suficiente en ataque para resolver partidos en los momentos decisivos.

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A este título de la Premier League se suman una FA Cup y dos Community Shield conquistadas en los últimos años, aunque este es, sin duda, el más importante de todos. Sin embargo, la temporada del Arsenal todavía puede alcanzar una dimensión histórica. Tras celebrar el campeonato liguero, el conjunto londinense aún tiene por delante la final de la Champions League ante el PSG, una cita que podría convertir este curso en una campaña inolvidable para la historia del club.