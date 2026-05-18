Arsenal - Burnley: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Arsenal y Burnley se enfrentan hoy lunes 18 de mayo en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 37 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Burnley y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los Gunners se presentan como líderes de la Premier luego de vencer al West Ham por la mínima en un agónico partido no exento de polémicas, puesto que el VAR tuvo que intervenir para anular un gol de los Martillos que hubiese habilitado el empate y permitido al Manchester City asumir el primer puesto de la tabla.

Como resultado de la victoria de los de Mikel Arteta, permanecen en la cúspide de la clasificación con la misma cantidad de partidos que los Citizens pero con dos puntos más, de manera que dependen de sí mismos para poder lograr el campeonato e, incluso, podrían adjudicárselo esta misma fecha si vencen en casa y el Manchester City pierde ante el Bournemouth.

El combinado de Mike Jackson, por su parte, acumula una desafortunada racha de diez partidos consecutivos sin lograr una victoria, lo cual ayudó a que se materializara su descenso antes de que la temporada culminase.

Con 21 puntos y a falta de dos jornadas, los Vinotintos ya no tienen posibilidades matemáticas de mantener la división y, en consecuencia, formarán parte de la Championship la próxima temporada, por lo que es de esperar que el Arsenal se lleve la victoria y sume tres puntos indispensables para acercarse al título que durante tantos años se les ha escapado.

HORARIO DEL ARSENAL - BURNLEY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Arsenal y Burnley, correspondiente a la Jornada 37 de la Premier League, se disputa hoy lunes 18 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - BURNLEY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Arsenal y Burnley se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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