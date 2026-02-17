El Arsenal asegura su proyecto y blinda a Saka

El Arsenal ha lanzado un mensaje rotundo al mercado y a sus rivales directos: Bukayo Saka es el presente y el futuro del proyecto. El internacional inglés ha firmado un nuevo contrato de cinco temporadas, hasta 2031, en un acuerdo que, según ha avanzado la BBC, le convertirá en el futbolista mejor pagado de la plantilla, con un salario superior a las 300.000 libras semanales.

La negociación llevaba prácticamente un año en marcha y quedó encarrilada en enero, cuando el extremo dio el visto bueno verbal a su continuidad.

Aunque su anterior vínculo, firmado en 2023, expiraba en 2027, el club londinense ha querido anticiparse a cualquier escenario y asegurar los años de plenitud de su gran estrella, que a sus 24 años entra de lleno en su madurez competitiva.

El símbolo del nuevo Arsenal y de la selección

Formado en la academia ‘gunner’, Saka debutó con el primer equipo en 2018, con apenas 17 años. Desde entonces ha construido una progresión sostenida hasta convertirse en uno de los atacantes más determinantes de la Premier League. Acumula 217 partidos en la competición doméstica, con 57 goles, cifras que reflejan regularidad y peso específico en un equipo que vuelve a aspirar a todo desde hace ya alguna temporadas.

El Arsenal lidera la Premier con cuatro puntos de ventaja y sigue vivo en las demás competiciones. En marzo disputará la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City, además de estar clasificado dentro el 'top-8' de la Champions League y en la quinta ronda de la FA Cup.

En la presente campaña, el extremo ha firmado siete tantos y seis asistencias en 33 encuentros oficiales, manteniendo su impacto en los grandes escenarios. Además, su influencia va más allá y es que el futbolista desequilibra, desborda y marca diferencias en los momentos importantes.

Noticias relacionadas

Saka también se ha convertido en un referente para su país. A nivel internacional, Saka suma 14 goles en 48 partidos con la selección inglesa y está llamado a ser uno de los nombres propios del próximo Mundial. Bajo la batuta de Thomas Tuchel, Saka es uno de los pilares de los 'Three Lions' con una nueva generación que quiere volver a soñar con títulos.