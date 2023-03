El arrepentimiento de Fabio Silva: "Me arrepiento de haberme ido a la Premier tan pronto"

El delantero de los 'Wolves', cedido en el PSV, confiesa que se marchó demasiado pronto a la Premier League 40 millones de euros pagó el conjunto inglés por el futbolista que militaba en el Oporto

Con 18 años recién cumplidos, Fabio Silva hizo las maletas y tras debutar meses antes con el primer equipo del Oporto y deslumbrar al mundo, cambió Portugal por Inglaterra. El conjunto de Do Dragao por unos Wolves que desembolsaron ni más ni menos que 40 millones por un melón por abrir.

Estas inversiones en futuro pueden 'salir rana' y así parece ser con Fabio. No se adaptó al fútbol inglés y en 62 partidos solo suma 4 goles con los del Molineux. “Acababa de cumplir 18 años. Me duele no haber podido mostrar más en el Oporto, me arrepiento de haberme ido a la Premier tan pronto. Ta vez me hubiera gustado quedarme un par de años más”, confesó.

Pero... ¿Quién rechaza 40 millones por una promesa como Fabio? Un equipo como el Oporto no y así lo trata de explicar el futbolista: “La gente no siempre entiende muy bien el fútbol. No es que yo piense a los 18: me voy a los Wolves. Fue una decisión del club, no controlaba esa decisión".

Esta temporada se marchó cedido al Anderlecht, donde marcó 11 goles y repartió cuatro asistencias. Regresó en enero y volvió a salir cedido, esta vez al PSV. Ahí también brilla, con cinco goles.