Arranca la Premier League: El favoritismo de Arteta y el reto de Xabi Alonso, Arbeloa, Iraola o Unai Emery

La Premier League 2026/27 arranca este viernes en el campo del actual campeón, el Arsenal. El equipo de Mikel Arteta recibe en el Emirates Stadium al recién ascendido Coventry City (21:00h CET) con la gran labor de revalidar el título, algo que no consiguen desde hace casi 100 años.

Los 'gunners' de hecho, parten como los grandes favoritos para hacerlo. Finalistas de la Champions League y dominantes de la Premier junto al Manchester City de Pep Guardiola, esta nueva temporada da continuidad al proyecto del técnico donostiarra. Tras algunos años muriendo en la orilla, el español consiguió llevar el trofeo a Highbury 22 años después. Aunque tendrá nuevos contrincantes esta campaña.

Nombres como Xabi Alonso en el Chelsea o Álvaro Arbeloa en el Fulham llegan con fuerza y con savia nueva a la liga inglesa, pero no hay que olvidar a otros que ya han demostrado su valía, como Unai Emery en el Aston Villa. O el nuevo Liverpool de Andoni Iraola.

Nueva etapa en el Etihad Stadium

Algunas dudas más deja el Manchester City tras la salida de Pep Guardiola tras 10 años liderando a un equipo que ha llegado a asentarse entre los grandes de Europa.

Con Enzo Maresca, el City no ha empezado de la mejor manera. El equipo dejó algunas dudas en pretemporada, algo que podría considerarse normal, pero se disolvió en la final de la Community Shield (3-0) ante el Arsenal.

Enzo Maresca, durante el partido de Community Shield ante el Arsenal / EUP

Maresca necesita reforzar su centro del campo tras la salida de Rodri y la más que posible salida de Nico González, tiene que buscar alternativas en defensa, sobre todo tras el adiós del capitán John Stones, y necesita poderle dar descanso a Erling Haaland.

Iraola, presión en Liverpool

Reto mayúsculo es el que tiene Andoni Iraola en el Liverpool FC. Aún bajo la sombra de Jurgen Klopp, el español ha asumido cargo de Arne Slot con la tarea de devolver a los 'red's a lo más alto.

Tras su buen hacer en el Bournemouth, el guipuzcoano, que ha perdido a Salah, Ibrahima Konaté o Andy Robertson, tiene que crear nuevos referentes con los Víctor Muñoz, Jeremy Jacquet o Ronald Araújo, además de otros fichajes que ya ha pedido, como Barcola o Ibrahim Mbaye.

El nuevo entrenador del Liverpool FC, Andoni Iraola, posa durante un photocall en el AXA Training Centre de Liverpoo / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Entre sus grandes rivales volverá a aparecer el Aston Villa de Unai Emery, que lleva temporadas sorprendiendo, el Tottenham de Roberto de Zerbi y el Manchester United de Michael Carrick.

Una de las dudas de la temporada será el Newcastle United que, tras una gran inversión inicial saudí, este verano ha dejado ir a sus tres grandes estrellas: Anthony Gordon, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali.

Xabi Alonso y Arbeloa, escuela Madrid

Curiosamente, los dos últimos entrenadores del Real Madrid se enfrentarán en Inglaterra. A Xabi Alonso el Chelsea le ha dado la llave para revivir a un Chelsea con una plantilla demasiado numerosa y con los fracasos recientes de sus últimos sucesores.

Xabi Alonso, en el Chelsea / CFC

Álvaro Arbeloa, en cambio, llega al Fulham en un canvas vacío. El reemplazo de Marco Silva en los 'cottagers' ha apostado por la cantera merengue con grandes desembolsos por Gonzalo García y César Palacios. Dos nombres que falta por ver si darán el nivel suficiente en la liga más competitiva del mundo para estar en la parte de arriba.

Álvaro Arbeloa, en Málaga entrenando al Fulham / Fulham FC

Y en la parte de abajo, los recién ascendidos son los que en general deberán remar a contracorriente para mantenerse al máximo nivel. El Coventry City tiene el primer gran examen este viernes. El Ipswich Town, con 180 millones gastados, dará guerra, mientras que el Hull City asumirá ese papel de 'underdog' que tanto gusta en Inglaterra.

Los nuevos nombres de la Premier

Con dos semanas aún de mercado, la Premier League ha vuelto a demostrar este verano que es la liga del mundo con más potencial económico.

Entre los grandes fichajes que ha movido y han llegado a la liga inglesa este verano, destacan de nuevo los realizados entre los 'Top 6', aunque el vigente campeón se lleva el gato al agua.

Pese a no poder conseguir firmar a nombres como Vinicius Jr. o Julián Álvarez, el Arsenal ha firmado a Bruno Guimaraes por 88 millones de euros, Christos Tzolis por 40 millones, que ya dejó su huella en la Community Shield, y se aseguró a Piero Hincapié, desembolsando otros 40 'kilos'.

Bruno Guimaraes, con Mikel Arteta en el Arsenal / Arsenal

Morgan Rogers, por el que el Chelsea ha pagado 138 millones, se convirtió en el segundo jugador más caro de la historia de la Premier. El equipo de Xabi Alonso no se ha quedado ahí y ha desembolsado un total de 407 millones en este mercado, con nombres como Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda, Pep Chavarría o Valentín Barco y Emmanuel Emegha, que llegan de su club satélite RC Strasbourg.

No se queda atrás el Manchester City. 135 millones por Elliot Anderson y otros 25 por Mathys Detourbet, pero no parece que esté cerrado su mercado. Tras la salida de Rodri y la más posible venta de Nico González, el club 'sky blue' parece que prepara otra bolsa de millones para reforzar más a su equipo.

Andrey Santos, en el Manchester United / Manchester United

El Tottenham sigue soñando. 108 millones por Sandro Tonali y otros 100 por Mateus Fernandes. El el Brighton destaca el fichaje de Luka Vuskovic y en el Aston Villa, el de Johan Manzambi y el de Suzuki, que llega para sustituir al Dibu Martínez.

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Un poco más discreto ha sido, de momento, el mercado del Manchester United, acostumbrado a ser uno de los más gastadores. Andrey Santos ha sido el gran nombre 'red devil' además de la ilusión con el regreso de Marcus Rashford.