Arranca la carrera para fichar a Xavi Simons

El RB Leipzig podría poner a Xavi Simons en el mercado este mismo verano. En Alemania especularon hace unas semanas con la posibilidad de que el club energético habría desembolsado 50 millones por el centrocampista neerlandés con el mero objetivo de hacer negocio en la próxima ventana estival de traspasos. Y lo que arrancó como rumor va camino de plasmarse en real.

En Inglaterra suspiran por él

Las últimas informaciones provenientes de Inglaterra indican que el canterano azulgrana tiene varios equipos interesados en sus servicios, especialmente en la Premier League. Xavi Simons es un futbolista total, con calidad, potencia y disparo que se adaptan como un guante a la exigencia del fútbol británico.

El internacional por los Países Bajos está completando una temporada excelente en el este de Alemania. Olvidada ya su lesión en el tobillo, por la que tuvo que parar en seco el último tramo de 2024 perdiéndose hasta ocho partidos de Bundesliga, el centrocampista ha recuperado la titularidad con Marco Rose y en cada partido ofrece destellos de su inmenso talento. Este curso suma ya seis goles y cinco asistencias en veinte encuentros disputados.

Relevo de De Bruyne

Ese rendimiento no ha pasado desapercibido en la Premier League, donde tres de los gigantes ingleses se han puesto manos a la obra para intentar seducirle. El Manchester City es uno de los clubes interesados. Pep Guardiola necesita un relevo generacional en su plantilla, tal y como se ha demostrado en este mercado de enero, y tiene a Simons entre sus objetivos como futuro remplazo de Kevin de Bruyne. El belga acaba contrato este 30 de junio y todavía no ha renovado.

Xavi Simons celebra uno de sus goles / LAP

Liverpool y Manchester United también han llamado a la puerta del exbarcelonista. Arne Slot conoce muy de cerca al jugador, son compatriotas, y ve en él ese último pase que necesitan los 'reds' para volver a ser una máquina temible. La salida de Mo Salah, que todavía no ha renovado, precipitaría la llegada del neerlandés a Anfield.

El Leipzig, no obstante, no malvenderá a uno de sus bienes más preciados. Los alemanes exigirán, como mínimo, un precio de salida de 100 millones de euros para empezar las conversaciones. Contando que les costó 50 no hace mucho... Negocio redondo.