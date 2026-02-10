Arne Slot hace autocrítica: "No estamos rindiendo al nivel de los estándares del Liverpool"

El Liverpool se enfrenta este miércoles en el 'Stadium of Light' al Sunderland AFC, en el partido correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. El entrenador del conjunto 'red', Arne Slot, acudió durante la mañana del martes a la conferencia de prensa prepartido para analizar la situación del equipo tras la dura derrota el pasado domingo en Anfield frente al Manchester City (1-2).

El técnico neerlandés, que ganó el campeonato la temporada pasada, se mostró contundente al reconocer que sus jugadores "no están rindiendo al nivel de los estándares del Liverpool ". La situación de los 'reds' en Premier es preocupante. En estos momentos, ocupan el sexto puesto de la tabla tras 25 partidos, a 17 puntos del líder, el Arsenal.

La Champions League, su principal objetivo

El Liverpool, con la última derrota, acumula ya ocho derrotas en liga, el doble respecto al curso anterior. Por esta razón, Slot ha admitido que acabar en puestos Champions haría que la temporada fuese "aceptable", y que para ello, sus pupilos "tendrán que estar cerca de la perfección para lograrlo". En estos momentos, los de Anfield están a cuatro puntos del Chelsea.

La defensa, un quebradero de cabeza para Slot

Otro aspecto alarmante para los 'reds' es el apartado defensivo. El Liverpool ha encajado 35 goles en 25 jornadas de Premier. En todas las competiciones, 53 tantos en 37 encuentros. Arne Slot confesó en múltiples ocasiones la mala suerte que estaba teniendo su equipo tras encajar goles en los últimos minutos, algo que les ha costado demasiados puntos. "Los próximos tres o cuatro meses demostraremos si se trata de mala suerte o si eso era simplemente parte de lo que somos", manifestó Slot.

Sin Szoboszlai ante el Sunderland

El técnico neerlandés no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, Dominik Szoboszlai, después de la expulsión recibida el pasado domingo frente al City en el tiempo de descuento. Otra encrucijada más en una posición, la del lateral derecho, donde ha probado hasta "seis jugadores diferentes" esta temporada.

Noticias relacionadas

Una de las opciones podría ser Joe Gómez, de vuelta a los entrenamientos tras recuperarse de su lesión. Sin embargo, Slot no está seguro de si "estará en condiciones de jugar" en Sunderland. El neerlandés decidirá a última hora el sustituto de Szoboszlai. Sin duda, un problema más para Arne Slot, quien ha afirmado que esta campaña está siendo "la más dura, con diferencia, como entrenador".