Arne Slot, entrenador del Liverpool: "Los partidos de la Premier no son atractivos. Me gustaba ver al Barcelona de hace 10 o 15 años"

Después de conseguir alzar el título de la Premier League en su primera campaña al frente del Liverpool, el segundo curso de Arne Slot en el banquillo 'red' no está siendo tan sencillo. Pese a la reciente goleada ante el West Ham, sus opciones de volver a conquistar el trofeo liguero son remotas, puesto que el liderato se encuentra a 16 puntos de distancia.

En ese sentido, en la previa del duelo contra el Wolves, Slot criticó con dureza la nueva tendencia de la Premier, con un incremento drástico en la importancia de balón parado: "Creo que esto sucede principalmente en la Premier League. Es la nueva realidad. Si veo otras ligas, no creo que se le dé tanta importancia a las acciones a balón parado. Por ejemplo, en un partido de la Eredivisie, veo goles anulados y faltas a los porteros, y pienso: '¡qué diferencia!'”.

Lo cierto es que del total de goles marcados en la liga esta campaña, el 27,5% han sido goles a balón parado sin contar penaltis, la segunda cifra más alta desde la temporada 2009-10. Es por ello que, para Slot, la Premier ya no es un "placer de ver". "Ahora bien, la mayoría de los partidos que sigo de la liga inglesa no me resultan entretenidos, pero siempre son interesantes porque es muy competitiva y eso es lo que hace grande a esta liga. Hay mucha competitividad", señaló.

El técnico neerlandés acepta esta nueva realidad, aunque admitió que no le gusta: "¿Me gusta? A mi corazón futbolero no le gusta. Si me preguntas por fútbol, pienso en el equipo del FC Barcelona de hace 10 o 15 años. Cada domingo por la noche esperabas que jugaran". “No me sorprendería que ahora fueras a ver un partido de liga dominical y los chicos de 16 años estuvieran completamente centrados en las jugadas a balón parado”, agregó en forma de crítica.

No es el primer reproche acerca de esta faceta del juego. Unos meses atrás, Tony Pulis, exentrenador del Stoke City, también se pronunció: "Fui visto como un dinosaurio por mi enfoque en las situaciones de balón parado con el Stoke cuando ascendimos a la Premier League en 2008". "Los entrenadores han entendido la importancia de las jugadas a balón parado. Habrá ruido y críticas desde fuera, pero si estás ganando partidos, tus aficionados estarán absolutamente encantados", añadió.