Arne Slot encarrila la renovación de Luis Díaz en Liverpool

El parón de selecciones detuvo el ritmo endiablado que tomó la Premier League en sus tres primeras jornadas, dando cuenta de la batalla que, nada más comenzar, libran Manchester City y Liverpool por el liderato. El monstruo creado por Pep Guardiola sigue su ritmo de campeón, cosechando tres triunfos de tres posibles y con Erling Haaland como principal carta. Nada nuevo bajo las nubes inglesas.

Pero sí que fue sorprendente el rendimiento de los ‘reds’, también con tantas victorias como partidos y todo bajo el nuevo mandato de Arne Slot, el hombre elegido como sustituto del legendario Jürgen Klopp. La última de sus muestras fue un certero 0-3 plantado en Old Trafford ante todo un Manchester United, abonándose a las fuerzas goleadoras de Mohamed Salah y Luis Díaz.

Y si para el egipcio ya es rutina, con el colombiano se confirma la esperanza de Slot, fiel admirador de su juego. Díaz, que tuvo que reponerse al dolor veraniego de perder la final de Copa América ante Argentina, ha tomado la responsabilidad por los cuernos y le ha seguido la tarea de artillero al ‘Faraón’, contando ambos con los mismos tres goles en Premier League, y apuntándose también una asistencia -por las tres de Salah-.

EL NEERLANDÉS, GRAN ADMIRADOR DEL EXTREMO

Fichado en el mercado invernal de la 2021/22, Díaz llegó como recambio a una ya venida a menos delantera Salah-Firmino-Mané. Jürgen Klopp dosificó su entrada a los onces, y en su segundo curso sufrió una dura lesión de rodilla que le apartó de los terrenos casi 200 días. De vuelta el curso pasado, 13 goles y cinco asistencias avalaron una correcta campaña, aunque con el cambio de ciclo era susceptible de una salida.

El Barça fue uno de los principales interesados en sus servicios, hasta que Arne Slot mostró la plena confianza que tenía en su continuidad. Su partidazo en Old Trafford no hizo más que poner en evidencia su valía y el ganarse su lugar como estrella fija en el ataque de los ‘reds’ por delante de otras opciones como Cody Gakpo o el recién fichado Federico Chiesa. Justamente, con el italiano surgió la discusión eterna desde que el colombiano aterrizó en Anfield: la diferencia de sus salarios. El ex de la Juventus cobra más emolumentos que el cafetero, a pesar que es Díaz quien se adueñó del puesto en el once titular y el que más antigüedad tiene en el club.

RENOVACIÓN ENCAMINADA

Acorde a la información entregada por Graeme Bailey, periodista británico, Slot es uno de los grandes valedores para que esta situación cambie con ‘Lucho’, pujando para que el club firme cuanto antes su renovación.

El actual contrato de Díaz con la entidad expirará en verano de 2027, lo que le pone como un objetivo apetecible en los próximos mercados si no se aceleran las negociaciones para que siga en Anfield. Para ello será vital mantener el gran nivel mostrado, todo encaminado con la confianza total que profesa Slot en su rendimiento y en el aporte que le da a su ataque en Liverpool.